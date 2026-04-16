Lucrările avansează la metroul Cluj. Ce se întâmplă la stația din zona Parcului Poligon Florești?

Proiectul metroului din Cluj merge spre etapa următoare.

Lucrările avansează în Florești la o stație de metrou

Anunțul a fost făcut joi, 16 aprilie 2026, de compania Gülermak, constructorul metroului Cluj.

„În perioada 20–30 aprilie 2026, în zona Parcului Poligon din Florești, pe amplasamentul viitoarei stații de metrou Copiilor, se vor desfășura lucrări pregătitoare pentru organizarea de șantier, precum și operațiuni logistice necesare aducerii și poziționării echipamentelor ce vor fi folosite în etapa următoare a lucrărilor. În acest interval este programată livrarea echipamentelor de tip trench cutter (utilaje grele utilizate în ingineria fundațiilor pentru a săpa șanțuri adânci și înguste, esențiale pentru construcția pereților mulați - n. red.)”, a anunțat constructorul.

Potrivit Gülermak, pentru desfășurarea în siguranță a acestor operațiuni, zona va fi împrejmuită și va fi amenajată o platformă de lucru. Toate costurile aferente acestei intervenții vor fi suportate de antreprenor, iar după finalizarea lucrărilor, zona va fi readusă integral la starea inițială.

„Înțelegem că orice intervenție într-un spațiu aflat în apropierea comunității este sensibilă. De aceea, tratăm această etapă cu responsabilitate, acordând atenție atât bunei organizări a șantierului și siguranței operațiunilor, cât și protejării mediului din jur. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat în această etapă”, a conchis constructorul metroului.

