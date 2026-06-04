Mai mulți bani pentru cartierul Borhanci: investițiile la HUB-ul educațional, suplimentate cu 47 de milioane de lei

Dezvoltarea HUB-ului educațional din cartierul Borhanci va beneficia de o suplimentare consistentă, în urma redistribuirii fondurilor ce vizează realizarea unor proiecte importante din municipiul Cluj-Napoca.

Mai mulți bani pentru cartierul Borhanci: investițiile la HUB-ul educațional, suplimentare cu 47 de milioane de lei|Foto: primariaclujnapoca.ro

Administrația locală continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii de cartier și a proiectelor sociale.

Astfel, consilierii locali vor dezbate spre aprobare în ședința programată săptămâna viitoare un proiect ce vizează suplimentarea alocărilor pentru HUB-ul educațional din Borhanci, precum și pentru realizarea de noi locuințe sociale.

Componenta educațională a HUB-ului include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu și sală de sport, aflate in diferite etape de realizare.

Mai mulți bani pentru cartierul Borhanci: investițiile la HUB-ul educațional, suplimentate cu 47 de milioane de lei

Pentru Bazinul de înot din Borhanci, administrația locală propune suplimentarea valorii acestei investiții cu 16.499.999, 88 lei, de la 121.072.522,35 lei la valoarea de 137.572.522,23 lei.

Sursa: primăriaclujnapoca.ro

De asemenea, pentru echiparea tehnico-edilitară a HUB-ului din cartierul Borhanci, alocarea inițială va fi suplimentată cu 9.399.708,88 lei, de la 7.000.000 de lei la 16.399.708,88 lei.

În plus, Primăria introduce un nou obiectiv în proiect ce vizează realizarea infrastructurii rutiere din zonă, care va beneficia de o alocare de 21.076.384,04 lei.

Însă, pentru susținerea financiară a acestei măsuri, alocarea prevăzută inițial pentru amenajarea Parcului Est – peste 124 de milioane de lei, va fi redusă la 82,7 de milioane de lei.

Va fi diminuată de asemenea și alocarea prevăzută inițial pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale din cartierul Bună Ziua – de la 31,6 milioane de lei la 12,5 milioane de lei.

13,5 milioane de lei pentru realizarea blocului de locuințe sociale de pe strada Sobarilor

Un alt proiect important, care este parte a finanțării rambursabile interne, contractate de Primăria Cluj-Napoca în 2019, este proiectul blocului de locuințe sociale de pe strada Sobarilor nr. 31.

Astfel, pentru realizarea investiției cu caracter social este prevăzută suma de 13,5 milioane de lei, potrivit proiectului citat.

Practic, redistribuirea fondurilor va fi realizată prin modificarea anexelor la finanțarea rambursabilă internă, în valoare de 400 de milioane de lei, contractată de administrația locală în 2019. Ulterior, în 2020, finanțarea internă cu o maturitate de 15 ani a fost diminuată la 300 de milioane de lei.

HUB-ul din Borhanci: infrastructură educațională, proiecte sportive și spații publice moderne

Proiectul este realizat etapizat și face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare urbană a zonei Borhanci, care include atât infrastructură educațională, cât și investiții conexe în spații publice și utilități:

*Creșă cu 11 grupe, fiecare cu câte 9 copii;

*Grădiniță cu 8 grupe, fiecare cu câte 20 copii;

*Școală gimnazială – 3 corpuri de clădire și sală de sport;

*Liceu – laboratoare moderne și sală de sport;

*Bazin de înot acoperit cu capacitate de 1000 de spectatori, ce include: bazin olimpic de înot, bazin pentru sărituri, zone de agrement, bazin de inițiere, saune, jacuzzi și vestiare;

*Bază sportivă pentru agrement și activități recreative: terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii, zone de șah, ping-pong, aparate fitness, skate, parkour, amfiteatru deschis și grup sanitar public;

*Pădure-parc de peste 50 de hectare, cu traseu pentru dirtbike, grădină și parc tematic;

*Infrastructură completă – străzi, trotuare și rețele edilitare.

Conform datelor oficiale, liceul și sala de sport sunt aproape finalizate, cu un grad de execuție de 98%, în timp ce școala gimnazială a ajuns la circa 80%. Creșa este realizată în proporție de aproximativ 60%, iar grădinița se află la un stadiu incipient, de aproximativ 10%.

În cadrul aceluiași hub este inclusă și infrastructura sportivă, aflată de asemenea în diverse stadii de execuție. Proiectul este conceput ca un ansamblu integrat, în care funcțiunile educaționale sunt completate de spații dedicate activităților recreative și sportului.

Unul dintre principalele obiective ale componentei sportive este Bazinul Olimpic „David Popovici”, proiect care a depășit 75% grad de execuție.

Hubul educațional din Borhanci reunește mai multe funcții într-un singur proiect: unități de învățământ, infrastructură sportivă și spații publice moderne.

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