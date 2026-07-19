Clujul, sub cod galben de furtuni. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină.

Județul Cluj se află sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii avertizează că, începând de duminică, ora 10:00, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Meteorologii avertizează că, începând de duminică, ora 10:00, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Potrivit ANM, în intervalul de valabilitate al avertizării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin ploi torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.

În intervale scurte, de 1–3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–60 l/mp, existând risc de acumulări importante de apă.

Avertizarea vizează județul Cluj, alături de alte județe din țară, între care Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu și Suceava.

În Cluj-Napoca, duminică dimineață se înregistrează aproximativ 22 de grade Celsius, iar prognoza indică ploi pe parcursul zilei și o temperatură maximă de 27 de grade. Începând de marți, vremea se va stabiliza, iar meteorologii anunță zile predominant însorite, cu maxime cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius.

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