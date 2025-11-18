Primăria a emis autorizația de construire pentru blocul de locuințe sociale de pe strada Sobarilor. Emil Boc: „Va fi realizat în doi ani de zile”.

Primăria Cluj-Napoca a emis autorizația pentru realizarea unui nou imobil de locuințe sociale. Este vorba de blocul de pe strada Sobarilor, un proiect social ce urmează să fie realizat în doi ani.

Foto: Emil Boc - Facebook

„Am ajuns la faza de autorizare. Licitația este făcută, iar după semnarea autorizației de construire, maximum 2 ani de zile este intervalul de timp necesar pentru construcția acestor locuințe sociale de pe strada Sobarilor”, a anunțat, marți, primarul Emil Boc.

Imobilul este proiectat cu un total de 35 de apartamente.

Primăria a emis autorizația de construire pentru blocul de locuințe sociale de pe strada Sobarilor

Locuințele sociale reprezintă un proiect menit să susțină persoanele cu venituri reduse din municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul inițiat în vara anului trecut, când a fost aprobat în Consiliul local, vizează edificarea unui bloc de locuințe sociale, cu un total de 35 de apartamente de 1, 2 și 3 camere (cu suprafața maximă 100 mp), cu locuri de parcare și adăpost de apărare civilă.

Valoarea totală a investiției era estimată la 55,8 milioane de lei, fără TVA.

În iulie 2021, Primăria Cluj-Napoca recepționa lucrările la blocul de locuințe sociale de pe strada Ghimeșului, cu un total de 12 apartamente, locuințe cu caracter social ce au fost ulterior distribuite beneficiarilor.

Practic, proiectul din zona cartierului Iris, de pe strada Sobarilor, vine să suplinească nevoia de locuințe sociale pentru persoanele cu posibilități reduse, printr-un plus de 35 de apartamente.

Boc: Cumpărăm locuințe sociale de pe piață

„Pe lângă acest proiect, avem alte politici publice pe care le dezvoltăm în oraș: pentru populația dezavantajată, cumpărăm locuințe sociale de pe piață.

Acum suntem într-un proces de a achiziționa 10 locuințe sociale de pe piață care, în baza criteriilor sociale, se distribuie celor care sunt în nevoie.

Mai avem o politică publică care constă în ajutor la plata chiriei, de până la 300 de euro/lună, dacă nivelul venitului pe membru de familie este redus”, a declarat Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

În 2026, Comisia Europeană va veni cu un plan special de locuire, proiect ce va permite construcția de locuințe sociale și achiziția de pe piață cu bani europeni. De asemenea, Guvernul României va dezvolta parteneriate cu autoritățile locale.

„Am solicitat să primim terenuri, care sunt în proprietatea armatei sau a altor companii de stat care dețin terenuri în municipiul și în județul Cluj, pentru ca noi ulterior, după ce avem proprietatea terenului, să putem construi locuințe”, a adăugat Boc, care a apreciat că aceste programe reprezintă un răspsuns instituțional la o problemă majoră, precum este locuirea.

