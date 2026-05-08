Lucrările la HUB-ul din Borhanci continuă, proiectul fiind unul complex, care include unități de învățământ, infrastructura sportivă și facilități publice. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, componentele acestuia se află în stadii diferite de execuție.

HUB-ul din Borhanci prinde tot mai mult contur. Care este stadiul lucrărilor / Dan Tarcea- Facebook

Proiectul este realizat etapizat și face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare urbană a zonei Borhanci, care include atât infrastructură educațională, cât și investiții conexe în spații publice și utilități. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a transmis într-o postare publicată pe Facebook că proiectul înaintează constant, precizând că a efectuat o nouă vizită pe șantier pentru a verifica stadiul lucrărilor. „Încerc să fiu cât mai mult în teren și să urmăresc direct cum evoluează lucrările, pentru că astfel de investiții chiar schimbă viața unui cartier”, a transmis acesta.

Componenta educațională a HUB-ului include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu și sală de sport, aflate in diferite etape de realizare. Conform informațiilor prezentate, liceul și sala de sport sunt aproape finalizate, cu un grad de execuție de aproximativ 98%, în timp ce școala gimnazială a ajuns la circa 80%. Creșa este realizată în proporție de aproximativ 60%, iar grădinița se află la un stadiu incipient, de aproximativ 10%.

„Sunt proiecte importante pentru mii de familii și pentru viitorul acestui cartier”, a mai transmis Dan Tarcea, referindu-se la investițiile din zonă.

Infrastructura sportivă și componenta de agrement. Bazinul Olimpic „David Popovici” a depășit 75% din gradul de execuție

În cadrul aceluiași hub este inclusă și infrastructura sportivă, aflată de asemenea în diverse stadii de execuție. Proiectul este conceput ca un ansamblu integrat, în care funcțiunile educaționale sunt completate de spații dedicate activităților recreative și sportului.

Unul dintre principalele obiective ale componentei sportive este Bazinul Olimpic David Popovici, proiect care a depășit 75% grad de execuție, potrivit informațiilor comunicate anterior de autorități.

Hubul educațional din Borhanci reunește mai multe funcții într-un singur proiect unități de învățământ, infrastructură sportivă și spații publice. Investiția este derulată etapizat, iar stadiile de execuție diferă în funcție de componenta lucrărilor.

„Borhanciul începe să capete tot mai mult forma unui cartier complet, construit pentru oameni și pentru generațiile care vin”, a mai transmis viceprimarul Clujului.

