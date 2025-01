„Verde” pentru proiectul creșei din Borhanci. Emil Boc: „Avem semnat ordinul de începere a lucrărilor”.

După debutul lucrărilor la bazinul olimpic, școala și liceul din Borhanci, edilul Emil Boc a anunțat începerea lucrărilor la creșă, un alt proiect așteptat din cadrul hub-ului educațional.

În noiembrie 2024, municipalitatea clujeană a emis autorizația de construire pentru realizarea creșei din cartierul Borhanci, unul dintre proiectele de infrastructură școlară dezvoltate în cadrul hub-ului educational ce include mai multe obiective, precum construcția unei grădinițe și a unei școli gimnaziale, a unui liceu și a bazinului olimpic.

Emil Boc a anunțat, joi, că încă un proiect din cadrul hub-ului educational Borhanci pleacă la drum.

Boc: Completăm Hub-ul educațional din Borhanci

Prin semnarea ordinului de începere a lucrărilor, administrația locală a demarat lucrări efective în teren pentru patru obiective din cadrul Hub-ului educational: școală gimnazială și liceu, bazin olimpic și creșă.

„Pot să vă spun, azi, că avem semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru creșa din Borhanci.

Se completează astfel hub-ul educațional pe care îl dezvoltăm acolo: avem bazinul olimpic de înot, avem școala gimnazială și liceul. Acum pornesc lucrările la creșă.

Mai trebuie să începem lucrările la grădiniță din cadrul acestui proiect și hub-ul este complet”, a anunțat, joi, primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale.

Infrastructură educațională modernă

Proiectul include amenajarea infrastructurii rutiere din zonă, astfel că strada de acces propusă va fi amenajată și adusă la strat de uzură, în baza unui proiect de specialitate, până la recepția construcțiilor. De asemenea, proiectul vizează și amenajarea de noi spații de parcare pentru autoturisme și biciclete.

Creșa va dispune de circa 100 de locuri pentru copii, cu o capacitate de 11 grupe, cu săli de dormit și spații de joacă, și va fi desfășurată pe o suprafață de 2.409,13 mp.

„Astăzi orașul este atractiv pentru că noi am ținut foarte mult la calitatea vieții în Cluj. Nu spun că suntem perfecți, dar dacă te uiți la ce se construiește în Cluj, am ținut orașul echilibrat, am pus infrastructura pe primul loc, am fazat proiectele și am creat școli, creșe, grădiniță.

Am temporizat lucrările până facem centura metropolitană, infrastructura școlară, ca să putem duce orașul la nivelul următor.

Puteam să nu fac această fazare și să las așa, atunci nu mai puteai circula prin Cluj. Și așa e greu, dar dacă am fi permis ca totul să se desfășoare fără nicio analiză de trafic, fără nicio situație!?”, a explicat edilul Clujului.

Hub-ul educational din Borhanci, investiţie de aproape 100 de milioane de euro, include:

- Creșă cu 11 grupe, fiecare cu câte 9 copii;

- Grădiniță cu 8 grupe, fiecare cu câte 20 copii;

- Școală gimnazială – 3 corpuri de clădire și sală de sport;

- Liceu – laboratoare moderne și sală de sport;

- Bazin de înot acoperit cu capacitate de 1000 de spectatori, ce include: bazin olimpic de înot, bazin pentru sărituri, zone de agrement, bazin de inițiere, saune, jacuzzi și vestiare;

- Bază sportivă pentru agrement și activități recreative: terenuri sportive, locuri de joacă pentru copii, zone de șah, ping-pong, aparate fitness, skate, parkour, amfiteatru deschis și grup sanitar public;

- Pădure-parc de peste 50 de hectare, cu traseu pentru dirtbike, grădină și parc tematic;

- Infrastructură completă – străzi, trotuare și rețele edilitare.

