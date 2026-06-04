UE este pregătită să avanseze negocierile de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina

Avansează negocierile pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniuniea Europeană.

Negocieri reluate pentru aderare Ucrainei și a R. Moldova la UE | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Uniunea Europeană a deschis miercuri, 3 iunie 2026, calea pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar, a aflat AFP de la oficiali europeni, potrivit Agerpres.ro.

Reprezentanții celor 27 de state la Bruxelles și-au dat acordul preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, marcând astfel „o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană”, a afirmat un oficial al președinției cipriote a Consiliului UE.

Ucraina, intrată în al cincilea an de război împotriva Rusiei, dorește să adere la Uniunea Europeană cât mai repede posibil.

Însă Ungaria lui Viktor Orban, ostilă acestei aderări, își pusese vetoul pe continuarea procesului de discuții, început oficial în 2024.

Republica Moldova nu era vizată de acest veto, dar negocierile de aderare cu Chișinăul fuseseră cuplate cu cele deschise cu Kievul. Prin urmare, vetoul ungar blocase de facto discuțiile cu Republica Moldova.

Potrivit mai multor diplomați europeni, Ungaria, condusă acum de pro-europeanul Peter Magyar, a indicat miercuri că își ridică vetoul, deschizând calea pentru această reluare oficială a negocierilor.



Aceasta ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, cu ocazia unei reuniuni ministeriale a celor 27 la Luxemburg, conform unei surse diplomatice.

Cei 27 vor decide cu această ocazie deschiderea acestui prim grup de capitole de negocieri, un „cluster” în limbajul de la Bruxelles. Există șase în total, care acoperă toate subiectele ce trebuie finalizate pentru ca o țară să se poată integra fără probleme în Uniunea Europeană.

„Ambasadorii celor 27 mai trebuie, până atunci, să pună la punct câteva detalii tehnice înainte ca drumul să fie complet liber”, au subliniat diplomații.

Va fi necesar, de asemenea, ca Ungaria să confirme ridicarea vetoului său. Peter Magyar a salutat miercuri un „acord istoric” cu Kievul privind drepturile minorității maghiare care trăiește în Ucraina, măr al discordiei de ani de zile între cele două țări.

Iar dacă acordul este confirmat de Kiev, liderul ungar s-a declarat pregătit să accepte deschiderea oficială a acestui prim „cluster”.

Cu toate acestea, drumul rămâne plin de obstacole pentru Ucraina înainte de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Reuniți la sfârșitul lunii aprilie într-un summit, liderii UE au temperat astfel entuziasmul pentru o aderare rapidă a acestei țări cu 40 de milioane de locuitori.

„Este clar pentru toată lumea că o aderare imediată a Ucrainei la UE nu este, desigur, posibilă”, a rezumat cancelarul german Friedrich Merz.



Acesta din urmă a propus ulterior asocierea Ucrainei la UE înainte de o aderare deplină și completă. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie să fie „pe deplin realizată”, a replicat atunci președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

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Foto: DepositPhotos.com

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