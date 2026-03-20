7 milioane de € pentru modernizarea străzii Borhanciului. Emil Boc: „Include și un sens giratoriu mult așteptat de clujeni”.

Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca au aprobat, astăzi, vineri, 20 martie 2026, o investiție de 7 milioane de euro, în infrastructura rutieră din zona Borhanci.

„Am aprobat în consiliul local o investiție de 7 milioane de euro. O investiție în infrastructura rutieră din Borhanci și Gheorhgheni. În concret, este vorba despre modernizarea străzii Borhanciului, din zona viitorului Spital Pediatric Monobloc și de realizare inclusiv a mult așteptatului sens giratoriu a intersecției străzilor Borhanciului, Romul Ladea și Constantin Brâncuși”, a spus Emil Boc, vineri, într-un clip video pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, acest sens giratoriu va contribui decisiv la descongestionarea traficului din zonă, și va crea alternative de intrare și ieșire.

„Continuăm investițiile în calitatea vieții la Cluj. Aceasta este exclusiv din banii clujenilor, iar în 18 luni va fi realizată de către Domeniul Public Napoca S.A., (fostul RADP Cluj), din subordinea primăriei și a consiliului local” a conchis Emil Boc.

Pe lângă lucrările în sine mai sunt prevăzute 5 luni pentru proiectare.

Este vorba despre proiectul de hotărâre cu numărul 37 de pe ordinea de zi de vineri, 20 martie: „DRUM DL (de legătură - n. red.) 31 care cuprinde două obiecte: Obiectul 1 - Bretea de legătură Strada Borhanciului-Strada Constantin Brâncuşi, tronson din DL 31 cuprins între km 0+000 și km 0+380 și Obiectul 2 - Drum DL 31, tronson cuprins între km 0+096 și km 0+950”

Proiectul a trecut a trecut cu 13 voturi pentru și o abținere.

Valoarea investiție este de 36.679.005,96 milioane de lei cu TVA.

„Breteaua de legătură Strada Borhanciului - Strada Constantin Brâncuși este un tronson din drumul DL 31 integrat cu bandă dedicată de viraj la dreapta pentru girația prevăzută a se realiza în cadrul Drumului DL 31. Prin realizarea aceste bretele s-a urmărit îmbunătățirea nivelului de confort al utilizatorilor întrucât se asigură descărcarea traficului de pe zona intersecției dintre străzile Borhanciului și Constantin Brâncuși”, se arată în proiectul de hotărâre.

Traseul drumului DL31 din Municipiul Cluj-Napoca se desprinde din Nodul 13 al Centurii Metropolitane TR35, pe amplasamentul actual al Străzii Borhanciului și continuă pe traseul actual al Străzii Constantin Brâncuşi până la intersecția cu Str. Lăcrămioarelor pe partea stângă și Septimiu Albini pe partea dreaptă.

