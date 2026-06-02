Lucrări pe ultima sută de metri la Bazinul Olimpic „David Popovici” din Borhanci. Emil Boc: „Ne apropiem de finalizarea proiectului”.

Lucrările la Bazinul Olimpic „David Popovici” se apropie de finalizare. Proiectul are o valoare de 30 de milioane de euro și face parte din HUB-ul educațional din Borhanci.

Lucrări pe ultima sută de metri la Bazinul Olimpic din Borhanci

„Derulăm una dintre cele mai mari investiții în domeniul natației din România, aici, în Borhanci, Cluj-Napoca. Este vorba de Bazinul Olimpic, cu o valiare de aproximativ 30 milioane de euro”, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, marți, 2 iunie 2026, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Lucrări aproape finalizate la Bazinul Olimpic din Borhanci

Potrivit edilului, stadiul lucărilor a depășit 85%

Odată finalizat, bazinul va oferi diverse facilități clujenilor.

Viitorul Bazin Olimpic „David Popovici" din Borhanci, Cluj-Napoca. Imagine din interiorul clădirii

„Ne apropiem de finalizarea proiectului (bazinului olimpic - n. red.). Avem de finalizat și infrastructura exterioară. Partea de drumuri și utilități: apă, gaz, canalizare, curent electric. Clujenii vor putea să vină să înoate, să facă sărituri, să stea la jacuzzi. Vom avea un bazin pentru începători, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. La Cluj-Napoca știm că sportul este cea mai importantă investiție în sănătate, iar acest proiect va oferi condiții moderne pentru mișcare, performanță și recreere”, a mai precizat Emil Boc.

Exteriorul clădirii Bazinului Olimpic din Borhanci

Noul bazin olimpic va putea fi utilizat pentru activități recreative și petrecerea timpului liber, programe dedicate persoanelor cu dizabilități, antrenamente sportive și pregătire de performanță, competiții naționale și internaționale, cu o capacitate de până la 1.000 de spectatori.

„Complexul va beneficia de dotări de ultimă generație, conforme cu standardele necesare organizării competițiilor de nivel înalt. Creăm la Cluj poate cel mai important HUB educațional și sportiv din România. Putem reuși și la noi acasă”, a conchis Emil Boc.

Bazinul olimpic face parte din HUB-ul Educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte integrate de infrastructură educațională și sportivă din Cluj-Napoca.

Antrenor digital la Bazinul Olimpic

Complexul de natație va dispune de un element inovator: bazinul va avea și un antrenor digital, un sistem de tip robotizat ce le va permite sportivilor să își urmărească performanțele.

Contractul pentru realizarea bazinului de înot din Borhanci a fost semnat în martie 2023 cu asocierea MBS Group S.R.L. (lider), ASA CONS România S.R.L. (asociat), POLIART S.R.L. (asociat).

