Liceul din Borhanci, aproape gata. Emil Boc: „Stadiul lucrărilor a depășit 98%”.

Stadiul lucărilor la Liceul din Borhanci a ajuns la peste 98%. Proiectul are o valoare de 7,3 milioane de euro.

Emil Boc, pe șantierul HUB-ului educațional din Borhanci, miercuri, 3 iunie 2026 | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

„Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98%. Elevii de aici vor găsi o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional”, a spus Emil Boc, miercuri, 3 iunie 2026, într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Liceul va dispune de:

săli de clasă moderne

laboratoare

bibliotecă

teren de sport

sală de de sport

sală de mese

320 de elevi vor învăța la liceul construit de la zero în condiții de calitate.

Emil Boc: „Educația rămâne pe primul loc la Cluj-Napoca”

„La Cluj-Napoca, educația este și va rămână pe primul loc. Prin educație putem menține orașul unde este acum și să îl ducem mai departe printr-un grad sporit de calitate a vieții. Din banii clujenlor am construit de la zero un liceu. Continuăm lucările la creșă, grădiniță și școala gimnazială, dar și finalizarea bazinului olimpic, toate parte a acestui HUB educațional din Borhanci”, a mai spus Emil Boc.

Potrivit edilului, investiția face parte din strategia municipiului de dezvoltare a infrastructurii educaționale și de creștere a accesului la servicii publice de calitate în toate cartierele orașului.

„Investim în educație pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Investim în școli și licee moderne pentru a oferi copiilor și tinerilor cele mai bune condiții de învățare și pentru a susține, pe termen lung, creșterea calității vieții în comunitatea noastră”, a conchis Emil Boc.

Liceul are un regim de înălțime P+2E, unde sunt amenajate:

12 săli de clasă cu o capacitate de 30 elevi

6 cabinete limbi străine

9 cabinete profesori

6 birouri

un cabinet medical

8 spații depozitare

12 grupuri sanitare

o bibliotecă

7,3 mil. euro pentru Liceul și sala de sport din Borhanci

Sala de sport va avea o suprafață utilă interioară de 1.411,20 mp cu parter și etaj parțial, unde se vor amenaja vestiare atât pentru elevi, cât și pentru profesori, grupuri sanitare, spații de depozitare.

Liceul și sala de sport fac parte din proiectul Hub-ului educațional Borhanci. Valoarea contractului pentru cele două obiective este de 7,3 milioane de euro (36.112.073,2 lei) TVA inclus, potrivit Primăriei Cluj-Napoca.

Proiectul este realizat de Asocierea SC Axial Construct Invest SRL – SC Mird Instal SRL – SC Prodesign Engineering & Construction SRL.

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