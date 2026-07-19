„Am făcut până la 700 de lei bacșiș pe zi!” Cine lucrează la Electric Castle, în timp ce toți petrec?

Angajații festivalului spun că experiența merită și că vor reveni și la edițiile următoare.

Angajații festivalului spun că experiența merită și că vor reveni și la edițiile următoare. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

În timp ce zeci de mii de participanți se bucură de concertele și atmosfera de la Electric Castle, sute de oameni muncesc în spatele barurilor, la standurile comerciale sau în alte zone ale festivalului.

Pentru mulți dintre ei, experiența înseamnă mai mult decât un loc de muncă temporar, iar bacșișul poate ajunge la câteva sute de lei într-o singură zi.

„Am făcut între 650 și 700 de lei tips într-o singură zi”

Andrei, unul dintre angajații festivalului spune că a mai lucrat atât la Electric Castle, cât și la alte festivaluri din România și consideră că experiența este una aparte.

„O experiență foarte interesantă, în care ai parte de o grămadă de oameni, unii mai nerăbdători față de alții, dar, per total, este ceva super mișto”, a spus acesta.

De ce aleg tinerii să revină an de an la Electric Castle ca angajați

Pe lângă salariu, bacșișul reprezintă o parte importantă din veniturile celor care lucrează în festival. Dan, un barman povestește că, după doar trei zile de muncă, cea mai bună zi i-a adus între 650 și 700 de lei din tips.

„Momentan, având în vedere că am lucrat doar trei zile, tipsul de ieri a fost undeva la 650-700 de lei. Nu e deloc rău. Mulțumesc tuturor celor care au vrut să-mi ofere ceva în plus”, a declarat acesta.

Întrebat ce va face cu banii câștigați după festival, tânărul a răspuns simplu: „Mă plimb”.

Acesta spune că unul dintre motivele pentru care revine la Electric Castle este faptul că organizatorii le permit angajaților să păstreze bacșișul.

„Este unul dintre cele mai bune festivaluri care îmi oferă și șansa să păstrez tipsul, ceea ce mi se pare cel mai fain lucru”, a explicat el.

„Mă distrez în timp ce lucrez”

Diana, o altă angajată spune că lucrează la Electric Castle încă din 2020 și că a revenit aproape în fiecare an.

„Am început în 2020”, spune aceasta.

Comparativ cu edițiile anterioare, tânăra consideră că festivalul este mai aglomerat.

„Mai mare. Prea multă lume”, a spus ea.

Întrebată dacă va reveni și la edițiile următoare, răspunsul a fost scurt: „Da”.

Vacanțe și concerte din banii câștigați la festival

Pentru unii, banii câștigați la festival vor fi investiți într-o vacanță.

„Mă duc în vacanță. Încă nu știu unde”, a spus una dintre angajate.

Un alt tânăr, Darius, spune că a ales să lucreze la Electric Castle pentru a-și permite să participe la alte evenimente muzicale.

„Lucrez pentru bani”, spune acesta, iar întrebat ce va face cu ei a răspuns: „Să merg la alte concerte”.

Deși programul este solicitant, angajații spun că atmosfera din festival face ca munca să fie mai ușoară.

„Se simte ok. Mă distrez în timp ce lucrez”, a spus unul dintre tinerii intervievați.

Cei mai mulți dintre angajații cu care am stat de vorbă spun că experiența de la Electric Castle îi determină să revină și la edițiile viitoare, atât pentru atmosfera din festival, cât și pentru veniturile pe care le pot obține în cele câteva zile de eveniment.

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