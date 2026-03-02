43 mil. € pentru drumurile de legătură de la centura metropolitană Cluj. A fost semnat ordinul de începere al lucrărilor. Când vor fi gata?

Peste 43 de milioane de euro costă drumurile care vor lega municipiul Cluj-Napoca de centura metropolitană.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, astăzi, 2 martie 2026, că a semnat ordiunul de începere a lucrărilor pentru drumurile care legă orașul de centura metropolitană.

„Investiție de peste 43 de milioane de euro în infrastructura rutieră și stradală de pe raza muncipiului Cluj-Napoca. Am semnat ordinul de începere al lucrărilor”, a spus Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Conform edilului este vorba despre lucrările care vizează drumurile de legătură 22, 23, 24 și 32 din municipiul Cluj-Napoca.

„Pe această cale descongestionăm traficul, modernizăm ifrastructura stradală și introducem transportul în comun în aceste zone de modernizare din municipiul Cluj-Napoca”, a mai spus Emil Boc.

Concret este vorba despre:

Drumul de legătură 22 continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar valoarea investiției este stabilită la 83,9 milioane lei , inclusiv TVA.

continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar , inclusiv TVA. Drumul de legătură 23 pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la 32,4 milioane lei .

pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la . Drumul de legătură 24 se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de 32,9 milioane lei .

se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de . Drumul de legătură 32 este în Gheorgheni și asigură o altă ieșire, din Borhanci, înspre oraș, înafară de intrarea existentă de la nodul Brâncuși. În urma verificărilor la DL32, s-a constatat că suprafața supusă exproprierii este parte a domeniului public, iar suma alocată va fi redusă. Investiția este estimată la 61,2 milioane lei.

Când vor fi gata drumurile care leagă Cluj-Napoca de centura metropolitană?

„Pe această cale asigurăm în Mănăștur o mai bună conectivitate cu străzile Mehedinți și Câmpului, inclusiv introducerea transportului în comun, înclusiv în Borhanci depresurizăm și descongestionăm circulația”, a mai spus Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mai precizat că 31 decembrie 2027 este termenul de realizare pentru aceste drumuri de legătură.

„Ne apucăm de treabă și realizăm aceast infrastructură necesară municipiului Cluj-Napoca”, a conchis Emil Boc.

