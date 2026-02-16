Continuă proiectele de infrastructură din Cluj: drumurile de legătură la centura metropolitană, investiție de 42 de milioane de euro din bugetul local

Mai multe proiecte de infrastructură – drumurile de legătură la centura metropolitană, vor fi realizate din bugetul local. Investiția este de peste 210 milioane de lei.

Drumurile de legătură la centura metropolitană, proiecte importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a municipiului Cluj-Napoca, au mai fost în atenția Consiliului Local în iunie 2025.

Acum, aleșii locali vor dezbate spre aprobare actualizarea cotei de TVA de la 19% la 21%. De asemenea, în urma actualizării datelor de cadastru de către instituția de profil, precum și a valorilor aprobate pentru expropriere, sumele alocate inițial pentru despăgubiri vor fi diminuate.

În deschiderea ședinței de Consiliu Local de luni, edilul Emil Boc a amintit de importanța celor 4 drumuri de legătură și a anunțat că un alt drum de legătură la centura Clujului este în etapa finală de pregătire:

„Avem patru drumuri de legătură la centura metropolitană, în valoare de 210 de milioane de lei. Sunt drumuri extrem de importante pentru rețeau de infrastructură din municipiul Cluj-Napoca, doar dacă amintim de drumul Edgar Quinet, dar și de celelalte. Cel de-al cincilea drum de legătură urmează să intre în analiză în următoare ședință de Consiliu Local.

Deci este o investiție de circa 42 de milioane de euro, bani investiți din bugetul local, pentru aceste drumuri de interior, care fac legătura cu centura metropolitană”, a declarat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local din 16 februarie.

Este vorba de drumul de legătură din zona Borhanci (cartierul Gheorgheni), drumul de legătură din zona străzii Edgar Quinet și alte două drumuri din zona pădurii Făget.

Valoarea actualizată a investițiilor la cele patru drumuri de legătură la centura Clujului sunt mai mici decât cele aprobate anul trecut.

Drumul DL22 – legătura cu Aleea Bâlea

Drumul de legătură 22, care se desprinde din nodul 8 al Centurii Metropolitane și continuă pe traseul străzilor Cernăuți – Basarabia – Dimitrie Gusti – Aleea Bâlea.

Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar valoarea investiției este stabilită la 83,9 milioane lei, inclusiv TVA.

Drumul DL23 – conexiune în cartierul Mănăștur

Drumul de legăturp 23, care se desprinde din zona nodului 8 – intersecția cu strada Basarabiei (DL 22) și continuă pe traseul străzilor Bucovina – Huedinului până la intersecția cu strada Mehedinți.

Valoarea investiției este stabilită la 32,4 milioane lei.

Drumul DL24 – zona Edgar Quinet – Făget

Traseul drumului DL24 este situate pe versantul stâng al Văii Popii, pe marginea pădurii Bisericii și în zona denumită Fundătura. Drumul se suprapune exclusiv pe strada existentă Edgar Quinet, o zonă în plină dezvoltare rezidențială.

Valoarea investiției este de 32,9 milioane lei.

Drumul DL32 – Brâncuși – Borhanci

Un alt proiect important este reprezentat de traseul drumului de legătură (DL) 32, care se desprinde din DL 31 (Strada Constantin Brâncuși – strada Borhanciului), în zona Nodului 13 Borhanci de pe centura metropolitană și continuă până pe Aleea Băișoara.

În urma verificărilor la DL32, s-a constatat că suprafața supusă exproprierii este parte a domeniului public, iar suma alocată va fi redusă.

Investiția este estimată la 61,2 milioane lei.

De asemenea, în urma soluției tehnice adoptate, sediul Poliției Locale din Gheorgheni nu va mai fi demolat.

Astfel, potrivit proiectului, se va asigura o conexiune directă a curenților de trafic pe direcția Nord-Vest-Est a municipiului Cluj-Napoca cu legătură în Nodul 13 al centurii metropolitane și prin acesta va asigura o conexiune rapidă și adecvată cu întreaga rețea de străzi și drumuri din zona metropolitană.

De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea siguranței circulației în zona Constantin Brâncuși-Borhanci și la reducerea poluării.

