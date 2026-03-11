Centura metropolitană a Clujului va fi împărțită în 6 tronsoane la licitație. Emil Boc: „Vor putea fi folosite și separat”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a anunțat că licitația pentru centura metropolitană va fi reluată și impărțită pe șase tronsoane.

Centura metropolitană al Clujului va fi împărțită în 6 tronsoane la licitație | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Reluarea licitației se va face pe tronsoane. Vor fi șase tronsoane. Am stabilit, cu colegii mei, pe baza propunerilor formulate de specialiști. Nu am venit eu să spun 2, 4, 6, 8. Centura metropolitană va fi împărțită în șase tronsoane la licitație. (fostul tronson II, de 23 de km - n. red.)”, a declarat Emil Boc, la Ziua Live.

Potrivit edilului, în 19 martie 2026 vom avea unul sau două tronsoane scoase la licitate, iar ulterior celelalte rămase din cele șase. Cei 23 de km al fostului tronson 2 vor fi împărțiți în mai multe tronsoane la licitație.

„Vor avea utilitate (tronsoanele n. red.) și singure, și separat. E aceeași centură (ex. tronsonul 2 - n. red.), doar că se face pe mai multe loturi. După ce am cântărit toate opțiunile și am ajuns la această variantă”, a mai spus Emil Boc.

Compania care a făcut și studiul de fezabilitate, asocierea EXPLAN (lider de asociere), CADSIL SRL – TRANSINVEST BUDAPEST kft. – SPECIÁTERV ÉPITOMÉRNOKI kft. s-a ocupat și de împărțirea pe tronsoane.

Practic, la licitații pot veni și companii de o dimensiune redusă, pentru un lot sau pentru mai multe.

„Unde sunt zone de tunel vor fi condiții specifice la licitație. Când traversăm Făgetul sau la Baciu. Acolo vor fi tuneluri. În 19 martie anunțăm toate tronsoanele care vor fi. Ulterior, periodic, tot la o săptămână sau două vor fi lansate și celelalte tronsoane. În paralele vom vedea dacă decizia de denunțare va fi atacată de compania DIMEX. Noi ne ducem cu proiectul și îl facem. Este greu, dar nimic nu este simplu”, a mai spus Emil Boc.

Licitația se reia la prețul cu care a fost adjudecat de DIMEX, aproximativ 1 miliard de euro.

Această decizie vine după ce Primăria Cluj-Napoca a decis, la sfârșitul lunii februarie 2025, denunțarea contractului pentru cel de-al doilea tronson al centurii metropolitane.

