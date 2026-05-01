Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, mesaj de 1 mai 2026: „O țară puternică nu se construiește pe populism. Respect pentru cel care muncește”.

Clujeanul Mircea Abrudean, de 1 mai: „România nu se oprește astăzi din lucru"

O țară puternică nu se construiește pe populism, ci pe o așezare corectă - respect pentru cel care muncește, reguli egale pentru toți, o administrație care să fie partener, nu un obstacol, a transmis vineri, 1 mai 2026, președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj de Ziua Muncii.

„Respectul nu se oferă prin discursuri, ci prin valori corecte. De 1 Mai, aleg să nu vorbesc despre mituri, ci despre realitate. Aleg să transmit un mesaj pentru România mea, a noastră, cea care nu se oprește astăzi din lucru: medici, polițiști, operatori economici sau antreprenori care își deschid afacerile pentru ca noi să avem tot ce ne trebuie. Dar și pentru toți cei care zi de zi contribuie prin munca lor la viitorul țării noastre”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.



Clujeanul din fruntea Senatului a mai spus că Ziua Muncii ar trebui să fie, înainte de toate, despre munca cinstită, despre omul care își face datoria cu onestitate, care nu caută scurtături și care crede că prin efort și competență se poate clădi ceva durabil, arată Abrudean, în mesaj.

„O țară puternică nu se construiește pe populism, ci pe o așezare corectă: respect pentru cel care muncește, reguli egale pentru toți, o administrație care să fie partener, nu un obstacol. Îmi doresc o Românie aliniată la valorile europene, unde curajul înseamnă să spui adevărul, chiar și când e inconfortabil, cu seriozitate în fața responsabilității pe care o avem față de viitor. Mulțumesc tuturor celor care prin munca lor onestă - de la birou, din atelier sau de pe teren - pun umărul la o Românie demnă”, a mai afirmat Mircea Abrudean.

CITEȘTE ȘI: