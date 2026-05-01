Doar nouă cluburi din Superligă au primit licența pentru cupele europene! Ce s-a decis în cazul echipelor din Cluj

Federația Română de Fotbal a anunțat, joi, pe site-ul său oficial, că nouă cluburi din Superligă au primit licența UEFA care le oferă dreptul de a participa în ediția 2026-2027 a cupelor europene.

Minge de fotbal / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Dintre cluburile din play-off-ul Superligii, singurul club care nu a primit licența UEFA este FC Argeș.

„Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotărârile în data de 17 aprilie 2026. Conform RNCL&SF, ediția 2025 și RNLCCFCU, ediția 2025, cluburile au putut face apel până la data de 21 aprilie 2026. Comisia de Apel a pronunțat hotărârile în data de 30 aprilie 2026”, se menționează pe site-ul citat.

Următoarele cluburi au primit licență UEFA pentru participarea la competițiile masculine și feminine de club UEFA, sezonul 2026-2027, ca urmare a constatării îndeplinirii cerințelor minime stabilite în Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de sustenabilitate financiară, ediția 2025 sau în Regulamentul național de licențiere a cluburilor pentru participarea la competițiile feminine de club UEFA, ediția 2025:

Licență UEFA competiții masculine: Universitatea Craiova, CFR Cluj, Universitatea Cluj, FC Rapid, Dinamo București, FCSB, FC Botoșani, Farul Constanța și AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Licență UEFA competiții feminine: Farul Constanța, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc și Universitatea Olimpia Cluj.

CITEȘTE ȘI: