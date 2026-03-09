Mutare importantă pentru învățământul clujean: Liceul „Victor Babeș” din Cluj, transferat pe B-dul 21 Decembrie 1989. Relocarea permite înființarea de clase pregătitoare și clase de gimnaziu.

Relocare de impact pentru elevii clujeni, pregătită de administrația locală: Liceul Teoretic „Victor Babeș” va fi mutat în corpurile de clădire de pe B-dul 21 Decembrie 1989, deținute de Colegiul „Anghel Saligny”, iar Colegiul ortodox din Cluj va administra spațiile deținute de pe strada Meseriilor, care au fost deținute de Liceul „Victor Babeș”. Ce aduce nou proiectul propus de Inspectoratul Școlar Cluj?

Consiliul Local va dezbate spre aprobare, marți, două proiecte de impact pentru elevii clujeni.

Potrivit analizei efectuate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj, reorganizarea spațiilor de învățământ din municipiul Cluj-Napoca va diminua numărul claselor care funcționează în două schimburi și va permite autorizarea Liceului Teoretic „Victor Babeș” pentru ciclul primar şi gimnazial.

Două mutări importante sunt pregătite de administrația locală în ceea ce privește spațiile de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca.

Practic, Consiliul Local poate aproba în urma dezbaterii revocarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” asupra corpurilor de clădire de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.

Astfel, Colegiul „Anghel Saligny” va utiliza doar spațiile de pe str. Maramureşului nr. 165A, iar Liceul Teoretic „Victor Babeş” va fi mutat de pe str. Meseriilor nr. 20 în corpurile de clădire de pe B-dul 21 Decembrie 1989, dețiunte în prezent de Colegiul „Anghel Saligny”.

Mai mult, în spațiile de pe strada Meseriilor, deținute în prezent de Liceul „Victor Babeș”, va fi transferată activitatea Colegiului Ortodox „Nicolae Colan”.

Spații moderne de studiu pentru Colegiul „Anghel Saligny”

„Solicitarea are în vedere faptul că Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" are în prezent în administrare şi imobilul situat pe str. Maramureşului nr. 165A, spațiu în care își poate desfăşura activitatea în mod exclusiv”, se arată în motivarea proiectului.

Clădirea din strada Maramureşului nr. 165A dispune de spații adecvate desfăşurării procesului educațional, respectiv săli de clasă spațioase, laboratoare şi dotări moderne, mobilier adecvat, echipamente IT şi resurse didactice deja instalate.

Totodată, curtea unității de învățământ este una dintre cele mai spațioase din municipiul Cluj-Napoca, fiind organizată sub forma unui campus şcolar care oferă condiții optime pentru desfăşurarea activităților educaționale și recreative ale elevilor, întrun mediu sigur și adecvat.

„Având în vedere faptul că spațiul de pe str. Maramureşului nr. 165A este complet funcțional şi asigură condițiile necesare desfășurării activității unității de învățământ, nu se justifică funcționarea Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” în două clădiri situate la o distanță considerabilă una față de cealaltă, fără a genera beneficii reale în organizarea procesului educational”, se mai menționează în documentul citat.

Noi clase pregătitoare și de gimnaziu la Colegiul „Victor Babeș”

În acest context, relocarea Liceului Teoretic „Victor Babeş” din actualul sediu situat pe strada Meseriilor în clădirea de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128–130 ar facilita dezvoltarea acestei unități de învățământ.

„Autorizarea liceului pentru ciclul primar şi gimnazial permite înființarea de clase pregătitoare și clase de gimnaziu, respectiv clasa a V-a”, potrivit proiectului.

Totodată, Liceul Teoretic„Victor Babeş” este singurul liceu teoretic din municipiul ClujNapoca care nu are organizate clase de nivel primar şi gimnazial, iar în actuala locație nu există posibilitatea extinderii pentru a asigura dezvoltarea completă a structurii educaționale.

Prin această relocare, menționează sursa citată, s-ar putea reduce presiunea existentă asupra unor unități de învățământ precum Liceul Teoretic „Avram Iancu", Colegiul Național „Gheorghe Şincai” și Colegiul Ortodox ,,Mitropolitul Nicolae Colan", care în prezent funcționează cu un număr ridicat de clase şi, în unele cazuri, în două schimburi.

Pe de altă parte, transmiterea în administrare a imobilelor de pe strada Meseriilor ar facilita extinderea Colegiului Ortodох ,,Mitropolitul Nicolae Colan”, având în vedere numărul mare de solicitări de înscriere.

Cele două proiecte de hotărâre vor fi supuse dezbaterii și votului în ședința extraordionară a Consiliului Local programată pentru marți, 10 martie.

Foto: DepositPhotos.com

