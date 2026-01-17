Două licee din Cluj-Napoca vor pilota noile planuri cadru din anul școlar 2026-2027: programul deschide oferta educațională centrată pe competențe

Două licee din Cluj-Napoca și-au asumat descentralizarea curriculară. Astfel, cele două instituții de învățământ preuniversitar vor pilota planurile cadru alternative pentru liceu din anul școlar 2026-2027.

Două licee din Cluj-Napoca și-au asumat descentralizarea curriculară: Vor pilota planurile cadru alternative pentru liceu din anul școlar 2026-2027

În martie anul trecut, Ministerul Educației încheia dezbaterile în regim online privind noile planuri-cadru pentru liceu.

Joi, 15 ianuarie, s-a încheiat etapa de înscriere pentru unitățile de învățământ care doresc să devină parte a „Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal”.

Printre acestea figurează și două licee din Cluj-Napoca.

Ministerul Educației a publicat, vineri, lista liceelor care s-au înscris pentru a pilota planuri cadru alternative din toamnă,

La nivel național, 28 de instituții de învățământ preuniversitar, licee de stat și private, s-au înscris în program.

Două licee din municipiul Cluj-Napoca - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, vor pilota noile planuri cadru din anul școlar 2026-2027.

Sursa: edu.ro

„Acest program reprezintă concretizarea unei viziuni moderne asupra arhitecturii curriculare, un proces amplu inițiat de fostul ministru Daniel David”, se arată în informarea citată.

După demisia lui Daniel David, ministerul Educației este condus interimar de premierul Ilie Bolojan.

Etapele procedurale

În continuare, urmează desfășurarea etapelor procedurale pentru liceele înscrise în program. Conform calendarului aprobat, procesul de selecție intră acum în linie dreaptă:

*Analiza preliminară: Un grup de lucru a demarat deja verificarea eligibilității și oportunității cererilor depuse.

*Evaluarea calitativă: Proiectele admise vor intra într-o etapă de evaluare detaliată și dialog cu Comisia de coordonare pentru a rafina planurile-cadru propuse. Accentul se va pune pe legalitate, relevanță, design și sustenabilitate.

*Aprobarea finală: Lista finală a unităților pilot va fi aprobată prin Ordin de Ministru până cel târziu la data de 15 martie 2026.

Ce înseamnă descentralizarea curriculară: schimbări aduse de planurile cadru

Demersul are la bază descentralizarea decizională și principiul subsidiarității și oferă școlilor libertatea de a-și construi o ofertă educațională relevantă, centrată pe competențe și racordată la viitor.

În primăvara anului trecut, fostul ministru Daniel David declara că formarea continuă a profesorilor în predarea noului model curricular va începe cu luna ianuarie 2026.

Astfel, pornind de la noile programe vor fi regândite manualele, combinând abordările clasice cu cele digitale (inclusiv cu resurse online, gaming), în funcție și de specificul disciplinei, licitația pentru acestea fiind anunțată pentru decembrie 2025, anunța Daniel David.

Obiectivul proiectului este acela de a amplifica responsabilitatea și subsidiaritatea la nivelul unității de învățământ prin crearea unei rețele de unități-pilot dedicate intervențiilor sistemice, care vor testa inovații educaționale, noi modele curriculare și de management descentralizat.

„Programul reprezintă o măsură de reformă națională menită să consolideze autonomia școlară și să fundamenteze politici bazate pe dovezi empirice colectate din diverse unități de învățământ pilot”, arată Ministerul Educației.

Programul Național de pilotare sistemică a fost aprobat oficial pentru a se implementa începând cu anul școlar 2026-2027, incluzând unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, cu frecvență zi.

