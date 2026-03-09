AUR scade în intenția de vot. Care e situația partidelor din Coaliție?

AUR scade în sondaje sub 40%, în timp ce partidele din coaliția de guvernare consemnează o ușoară revenire în intenția de vot.

Partidul condus de George Simion coboară sub pragul de 40% în sondaje, în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul lui 2026, arată datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research realizat în perioada 2-6 martie 2026.

Pe locul doi în sondaje se află PSD, urmat de PNL și USR.

AUR se menține pe prima poziție în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, dar coboară sub pragul de 40%, cu trei procente mai puțin decât în ianuarie 2026.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Partidul condus de George Simion este urmat în sondaje de PSD, cu 19,2 %, urmat de PNL cu 14.5%, USR – 11.4% și UDMR – 4%.

Practic, AUR a scăzut în sondaje, revenind la intenția de vot din noiembrie anul trecut.

„AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Sursa: INSCOP Research

*AUR: 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.9% în ianuarie 2026, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

*PSD:19.2% cu PSD (față de 18.2% în ianuarie 2026, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

*PNL:14.5% cu PNL (față de 13.5% în ianuarie 2026, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

*USR:11.4% cu USR (față de 11.7% în ianuarie 2026, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

*UDMR: pentru UDMR ar vota 4% din alegători (față de 4.9% în ianuarie 2026, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

*SENS: pentru SENS – 3.6% (față de 3.4% în ianuarie 2026, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

*SOS România: pentru SOS Romania – 3.3% (față de 2.8% în ianuarie 2026, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

*POT: pentru POT ar vota 3% dintre alegători (față de 1.5% în ianuarie 2026, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

*Alt partid: 1.6% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.1% în ianuarie 2026, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

*Independent: 1.4% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 2% în ianuarie 2026, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

„Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, adaugă Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot (53,8% din total eșantion):

38.6% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PSD, 13.9% cu PNL, 13.4% cu USR.

Pentru UDMR ar opta 4.4% dintre alegători, pentru SENS – 3.6%, pentru POT – 3.1%, iar pentru SOS Romania – 3.4%. 1.5% dintre respondenți își exprimă preferința pentru alt partid, iar 1.2% pentru un candidat independent.

Estimare participare la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 16.2% dintre români au ales 1, 1.5% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.8% au ales 4, 3.3% au ales 5, 1.3% au ales 6, 3.1% au ales 7. 5% indică 8, 1.9% aleg 9 și 65.4% indică 10. 1% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Sursa: INSCOP Research

Datele Barometrului Informat – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat, fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

