Peste 280 de elevi de la școala gimanzială „Octavian Goga” se vor întoarce într-un spațiu modern de studiu.

Elevii de la școala „Octavian Goga” din cartierul Mănăștur vor beneficia, din februarie, de un spațu modern de studiu.

Anunțul a fost făcut de primarul Clujului, care a declarat că investiția în educație rămâne o prioritate pentru oraș.

Sute de elevi clujeni revin într-o școală modernizată în urma unei investiții de 3,5 milioane de euro

Din 16 februarie, 285 de elevi de la Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Cluj-Napoca vor reveni la cursuri în clădirea școlii, după finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare energetică.

Unitatea de învățământ, care cuprinde 11 clase, beneficiază de o infrastructură modernă, adaptată cerințelor actuale ale educației.

„Lucrările sunt realizate în proporție de 75%, iar investiția are ca obiectiv principal asigurarea unui învățământ de calitate într-un spațiu sigur, eficient energetic și modern.

Mulțumesc constructorului KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL, managerului de proiect, directorul școlii și tuturor celor implicați”, a declarat primarul Clujului, Emil Boc, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Până în iulie 2026, administrația locală are drept obiectiv finalizarea lucrărilor la toate școlile finanțate prin PNRR, care reprezintă o investiție totală de 100 de milioane de euro.

„Educația a fost, este și va fi întotdeauna o prioritate pentru noi”, a adăugat Emil Boc.

Până la începutul anului școlar, 17 instituții de învățământ de toate nivelurile au fost modernizate în Cluj-Napoca. Alte 20 de școli, grădinițe și creșe sunt modernizate pe parcursul acestui an școlar, iar copiii vor beneficia de condiții moderne de studiu din vara lui 2026, atunci când ultimele proiecte de reabilitare vor fi încheiate.

