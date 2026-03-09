Ziua Deținuților Politici Anticomuniști a fost comemorată la Cluj. Emil Boc: „Democrația este o clipă în istoria umanității”.

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că la Cluj-Napoca a fost marcată Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, printr-o ceremonie organizată la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”.

Edilul a subliniat importanța păstrării memoriei celor care au suferit în temnițele comuniste pentru convingerile lor și pentru libertate, arătând că astfel de momente sunt necesare pentru a onora sacrificiul celor care au rezistat regimului totalitar.

Emil Boc: „Niciodată să nu mai avem dictaturi în această țară”

„Mă bucur tare mult să văd mulți tineri prezenți astăzi aici. Dincolo de respectul și omagiul adus foștilor deținuți politici, această zi o celebrăm, în primul rând, pentru a transmite un mesaj tinerilor. Pentru că, dacă dumneavoastră nu veți învăța din lecția înaintașilor voștri, tot sacrificiul acestor eroi ai neamului românesc a fost în zadar.

De aceea, cel mai important mesaj al zilei de astăzi este ca niciodată să nu se mai întâmple ca oameni să moară în închisori pentru că și-au dorit să fie liberi. Niciodată să nu mai avem dictaturi în această țară. Niciodată suferință umană pentru simplul tău drept de a fi liber.

Să ne asigurăm că această fragilă democrație nu se va întoarce spre o dictatură, oricare ar fi ea, deoarece aceasta duce la atrocități precum cele care s-au petrecut în istoria noastră”, a transmis primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Deținuților Politici Anticomuniști

Autorități locale și reprezentanți ai foștilor deținuți politici, prezenți la ceremonie

Potrivit informațiilor prezentate de Emil Boc, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Asociației Foștilor Deținuți Politici, alături de autorități publice civile și militare. Printre oficialii care au participat s-au numărat viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, europarlamentarul Daniel Buda și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Mesaj pentru tineri, lecțiile trecutului nu trebuie uitate

„Democrația apare abia în ultima jumătate de secundă a istoriei noastre, iar tocmai această jumătate de secundă a schimbat destinul umanității. De aceea este atât de important să ne uităm la faptul că democrația, în raport cu istoria umanității, este doar o clipă, iar viața noastră, în raport cu umanitatea, este tot o clipă. Cum alegem să ne petrecem această clipă: în dictatură sau în democrație?

Mesajul meu final este să aducem glorie eternă eroilor neamului românesc, luptătorilor anticomuniști, să îi prețuim și să ne amintim de ei, pentru ca noi să prețuim și mai mult democrația și să o apărăm în fiecare zi”, a transmis Emil Boc.

Ceremonia a inclus depuneri de coroane, momentul fiind unul de recunoștință pentru curajul și suferințele celor care au luptat împotriva regimului comunist.

