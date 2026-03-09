Masterclass-ul de chirurgie ortopedică de la MedLife Humanitas a ajuns la a treia ediție: “Am integrat tehnologii de navigație și realitate augumentată în componenta practică”

În perioada 26–28 februarie 2026, Spitalul MedLife Humanitas a găzduit cea de-a treia ediție a Masterclass-ului dedicat Chirurgiei Genunchiului.

Sursa imagine: MedLife.

Este un eveniment de referință în zona de educație medicală continuă, organizat sub coordonarea Dr. Răzvan Marian Melinte, medic primar ortoped. Evenimentul a reunit chirurgi ortopezi din România și din străinătate, confirmând interesul crescut pentru tehnicile moderne de reconstrucție chirurgicală a genunchiului.

Ediția din acest an s-a remarcat prin caracterul său puternic interactiv și prin introducerea unei componente inovatoare: simulările pe “saw bones” – modele anatomice sintetice care imită fidel structura oaselor umane – utilizate împreună cu sisteme de navigație și tehnologii de realitate augmentată. Această abordare a permis participanților să exerseze tehnici chirurgicale într-un mediu controlat, cu un nivel ridicat de acuratețe și feedback în timp real.

Programul masterclass-ului a inclus, pe lângă prezentări și dezbateri aplicate pe cazuri complexe, și intervenții chirurgicale transmise live din cadrul spitalului, ceea ce a permis participanților să observe în timp real tehnici moderne de reconstrucție ortopedică și să discute direct cu operatorii implicați.

Calibrul științific al întâlnirii a fost consolidat de prezența unor experți internaționali, alături de medici din cadrul Grupului MedLife, invitați în calitate de speakeri. Împreună, aceștia au oferit o perspectivă cuprinzătoare asupra procesului de reconstrucție chirurgicală a genunchiului, de la planificarea preoperatorie până la recuperarea postoperatorie.

„Ne-am dorit ca această a treia ediție să ducă mai departe standardul educațional pe care l-am construit în anii anteriori și să aducă un plus de valoare prin integrarea tehnologiilor de navigație și realitate augmentată în componenta practică. Chirurgia genunchiului evoluează rapid, iar accesul la formare aplicată, bazată pe simulare și interactivitate, este esențial pentru creșterea performanței medicale”, a declarat Dr. Răzvan Marian Melinte, medic primar ortoped la MedLife Humanitas și coordonatorul științific al evenimentului.

Reprezentanții MedLife au subliniat că investiția în educația continuă a medicilor rămâne o prioritate strategică pentru grup, în linie cu misiunea de a oferi pacienților acces la servicii medicale la cele mai înalte standarde.

„Prin astfel de evenimente aplicate, consolidăm nu doar competențele individuale ale medicilor, ci și cultura colaborativă și schimbul de bune practici în interiorul grupului și în comunitatea medicală extinsă. Ne dorim să fim un catalizator pentru inovație și performanță în medicina românească”, a declarat Dr. Larisa Chiriac, director medical al Grupului MedLife.

Masterclass-ul dedicat Chirurgiei Genunchiului face parte din seria programelor de învățare dezvoltate de MedLife pentru medicii din cadrul grupului, dar și pentru specialiști din afara rețelei, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem medical orientat spre excelență, tehnologie și formare continuă.

Articol susținut de MedLife.

