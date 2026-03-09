FCSB putea pune mâna pe un jucător de la Universitatea Cluj, însă transferul a căzut în ultimele momente!

Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul celor de la Universitatea Cluj, a impresionat de când a fost transferat în Ardeal.

Echipa de start a Universității Cluj în meciul cu FCSB / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Dorit insistent la Dinamo și Universitatea Craiova pe parcursul anului trecut, jucătorul crescut de AC Milan a ajuns, în cele din urmă, la Universitatea Cluj.

Ardelenii l-au adus sub formă de împrumut și, pentru a-l transfera definitiv, trebuie să achite o clauză de reziliere în valoare de 125.000 de euro.

De când a ajuns în România, Coubiș s-a impus ca titular în defensiva echipei antrenate de Cristiano Bergodi. A bifat 8 meciuri până acum și a marcat o dată, iar în meciul contra celor de la FCSB a avut o prestație solidă.

Coubiș putea ajunge la FCSB

Potrivit celor de la GSP, roș-albaștrii puteau fi ei cei care-l transferau pe Coubiș în Superligă. Vara trecută, fundașul a fost dorit de FCSB, însă afacerea nu s-a mai realizat iar fotbalistul a plecat sub formă de împrumut la Sampdoria, în Serie B.

Conform sursei menționate anterior, Coubiș urma să câștige nu mai puțin de 130.000 de euro în primul an și, dacă FCSB ar fi dorit să-l transfere, aveau de plătit încă 200.000 de euro și procente din drepturile fotbalistului.

Cel care s-ar fi opus mutării a fost Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, cu toate că oficialul campioanei avea o părere bună despre jucător în 2023.

„Noi, de exemplu, l-am fi luat pe Coubiș. Dar nu mai avem acces la el. El se antrena cu AC Milan, cu prima echipă, și era puțin mai greu de adus. Are un fizic de poate să te și protejeze până la autocar. E o fiară!”

