Elveția pledează în favoarea tranzacțiilor cash: garantarea plăților în numerar ar putea fi înscrisă în Constituție

Elvețienii sunt în favoarea înscrierii în Constituție a garantării plăților în numerar.

73% dintre alegătorii elvețieni au susținut duminică o inițiativă care impune entităților statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE, citată de Agerpres.ro

Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabilește că această garanție va fi înscrisă în Constituție.

În pofida acestui sprijin clar pentru numerar, autoritățile elvețiene vor continua să analizeze, așa cum fac mai multe țări europene și China, posibilitatea lansării unui „franc elvețian virtual” în viitor, un tip de criptomonedă emisă de Banca Națională a Elveției. În urma votului de duminică, această monedă virtuală va trebui să coexiste, dacă se va concretiza, cu monedele și bancnotele fizice.

Rezultatul referendumului garantează, de asemenea, că Elveția își va păstra unul dintre recordurile mondiale, legat de utilizarea celei mai vechi monede din lume: cea de 10 cenți, emisă fără modificări din 1879.

Autoritățile, obligate să asigure disponibilitatea monedelor și bancnotelor

Concret, inițiativa aprobată duminică, care va fi în curând integrată în legislația elvețiană, prevede că autoritățile monetare trebuie să asigure disponibilitatea constantă a monedelor și bancnotelor.

Alegătorii elvețieni sunt consultați în mod direct la intervale regulate în legătură cu o gamă diversă de subiecte, la nivel federal, cantonal și municipal

