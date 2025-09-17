Investiție de 6 milioane de euro pentru modernizarea Școlii „Ion Creangă”. Boc: „Autorizația este semnată și ne apucăm de treabă”.

Primarul Emil Boc a semnat, miercuri, autorizația de modernizare și reabilitare energetică a Școlii „Ion Creangă” din municipiul Cluj-Napoca. Investiția este de 6 milioane de euro.

Elevii de la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca vor începe anul viitor școlar într-o unitate de învățământ extinsă și modernă în urma investiției pregătite de administrația locală.

În total, 34 de școli, creșe și grădinițe din Cluj-Napoca beneficiază de investiții de reabilitare și modernizare din fonduri europene în valoare de 100 de milioane de euro.

Emil Boc a semnat, miercuri, autorizația de construire pentru supraetajarea și modernizarea școlii „Ion Creangă” din cartierul Mănăștur.

„Dragi clujeni, am în față să semnez autorizația de construcție pentru supraetajare și reabilitare energetică la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca.

Voi semna această autorizație de construcție pentru că este un obiectiv educational extrem de important pentru Cluj-Napoca”, a anunțat edilul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

„Acum ne apucăm de treabă”, a declarat Emil Boc după semnarea documentației.

„Avem licitația de proiectare și execuție făcută, iar până în 31 august 2026 lucrarea va fi gata. Astfel, copiii vor avea o școală nouă, modernă și de calitate.

În septembrie 2026, copiii de la Școala „Ion Creangă” vor intra în această școală nouă”, a explicat primarul Clujului.

Investiții europene în educație

În total, municipalitatea investește 100 de milioane de euro pentru modernizarea a 34 de unități de învățământ din Cluj-Napoca.

Potrivit asigurărilor oferite de Emil Boc, investițiile în infrastructura educațională vor continua.

„Vreau să vă spun că facem tot ce este omenește posibil ca fiecare școală, creșă și grădiniță din Cluj-Napoca să fie la cele mai înalte standard cu putință.

Am construit 7 școli fizice sau în echivalent. Avem în construcție cel puțin 4 școli, creșe și grădinițe în momentul de față și nu ne oprim.

Avem 100 de milioane de euro investiții din PNRR și bugetul local pentru reabilitarea a 34 de unități de învățământ. Pentru că la Cluj, educația rămâne prioritară.

Este cel mai important lucru pe care îl avem în acest oraș și avem grijă de educație în fiecare zi”, a spus Emil Boc în mesajul citat.

Lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca cuprind peste 30 de sedii de școli, grădinițe și creșe. În total, peste 13.400 de copii, de la micuții din creșe până la liceeni, vor beneficia de aceste investiții, adică de spații educaționale modernizate.

Până la începutul anului școlar, 17 instituții de învățământ de toate nivelurile au fost modernizate în Cluj-Napoca.

Alte 20 de școli, grădinițe și creșe vor fi modernizate pe parcursul acestui an școlar, iar copiii vor beneficia de condiții moderne de studiu de la finalul acestui an, dar și din vara lui 2026, atunci când ultimele proiecte de reabilitare vor fi încheiate.

