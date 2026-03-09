Intervenții la peste 200 de străzi din Cluj în urma episodului de iarnă severă. Viceprimarul Dan Tarcea: „Lucrările vor continua până la remedierea tuturor zonelor afectate”.

Lucrările de reparație a străzilor, începute în ianuarie 2026, continuă în toate zonele afectate de episodul de iarnă severă din acest an. „Intervențiile au început cu arterele principale, iar lucrările continuă etapizat în cartiere”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Începând cu 9 ianuarie, echipele de intervenție au acționat la peste 200 de străzi din municipiul Cluj-Napoca.

După cum arată viceprimarul Clujului Dan Tarcea, gropile apar frecvent după perioade cu îngheț și dezgheț repetat, iar sub traficul zilnic aceste zone ajung să cedeze.

Viceprimarul Dan Tarcea a transmis că în ultima perioadă numeroși clujeni au semnalat problemele din trafic cauzate de degradarea carosabilului.

„Știu. Și eu văd și simt gropile din oraș. Mulți clujeni ne-au semnalat aceste probleme în ultimele săptămâni, iar echipele intervin deja în mai multe zone din oraș”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Conform datelor prezentate de viceprimarul Dan Tarcea, intervențiile au început încă din 9 ianuarie și au vizat arterele principale ale orașului. În continuare, intervențiile vizează și cartierele municipiului:

„Începând cu 9 ianuarie, echipele au intervenit la peste 200 de străzi din municipiu, reparând peste 2.300 de gropi în tot orașul.

Intervențiile au început cu arterele principale, iar lucrările continuă etapizat în cartiere”, a explicat Dan Tarcea.

Clujenii pot semnala zonele afectate

Degradarea carosabilului apare frecvent în perioadele de îngheț și dezgheț repetat, a explicat viceprimarul Clujului:

„Gropile apar frecvent după perioade cu îngheț și dezgheț repetat. Apa pătrunde în asfalt, îngheață, se dilată și slăbește structura carosabilului, iar sub traficul zilnic aceste zone ajung să cedeze.

Este un fenomen care apare oriunde sunt astfel de condiții”, a explicat Dan Tarcea, care a adăugat că intervențiile vor continua până la remedierea tuturor zonelor afectate.

Clujenii pot semnala zonele cu probleme prin aplicația My Cluj, la Poliția Locală, la numărul 0264 955, sau direct prin mesaje pe rețelele de socializare.

