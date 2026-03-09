Cluj-Napoca rămâne scump, dar Bucureștiul îl depășește în unele zone. Cât a ajuns să coste un apartament? (P)

Cluj-Napoca este considerat de ani buni cel mai scump oraș din România pentru cumpărarea unei locuințe. Cele mai noi date arată însă puțin diferit: chiar dacă piața clujeană rămâne una dintre cele mai scumpe din țară, în anumite zone din București apartamentele noi se vând la prețuri mai mari.

Sursa imagine: Imobiliare.ro.

În Sectorul 1 din București, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns la 4.192 euro/mp util, cel mai ridicat nivel din țară, potrivit unei analize Imobiliare.ro. Pe locul al doilea se află Sectorul 2, unde locuințele noi se vând în medie cu 3.767 euro/mp util.

În Cluj-Napoca, cele mai scumpe apartamente pot fi găsite în proiecte rezidențiale dezvoltate în zone precum Sopor, Între Lacuri, Mărăști, Plopilor sau Iris. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor se ridică, însă, la cel mult 4.000 euro/mp util.

Sursa imagine: Imobiliare.ro.

Sursa imagine https: www.shutterstock.com.

Evoluția prețurilor apartamentelor din Cluj-Napoca

Prețurile locuințelor din Cluj-Napoca au continuat să crească în ultimul an, atât pe segmentul apartamentelor vechi, cât și pe cel al locuințelor noi, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

În februarie, prețul mediu solicitat pentru apartamentele vechi a ajuns la 3.254 euro/mp, în creștere cu aproximativ 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Concret, pentru fiecare metru pătrat, proprietarii au cerut cu aproximativ 244 de euro mai mult decât în februarie anul trecut.

Pe segmentul locuințelor noi, prețurile au continuat să urce, însă într-un ritm ceva mai moderat. În februarie 2026, apartamentele noi au ieșit în piață cu un preț mediu de 3.378 euro/mp,după o creștere de aproximativ 6% în ultimele 12 luni.

