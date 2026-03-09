Artă & Cultură
„Oh, John”, un spectacol despre viață, spus cu umor și ironie, pe scena Teatrului Muzical
Stația Teatru/Muzical invită publicul clujean la spectacolul „Oh, John", care va avea loc pe 10 martie (în limba română) și 11 martie (în limba maghiară), în spațiul intim al Stației.„Oh, John”, un spectacol despre viață, spus cu umor și ironie, pe scena Teatrului Muzical|Foto: Stația Teatru / Muzical - Facebook
Stația Teatru/Muzical revine cu un program special, în martie: spectacolele „Oh, John” și „Tiny Classic Sessions” sunt câteva dintre momentele deosebite pregătite pentru public.
Spectacolul „Oh, John” este programat marți, 10 martie, ora 20:00 în limba română și miercuri, 11 martie, în limba maghiară.
„Oh, John" este un spectacol care urmărește cursul unei vieți aparent obișnuite. John se naște, crește, se căsătorește și devine tată. Dar un accident banal îl obligă să privească înapoi la drumul parcurs și, mai ales, la relația cu tatăl său. Ce urmează este o poveste spusă cu mult umor și o doză sănătoasă de autoironie.
Deși pe scenă se află un singur actor, spectacolul nu este un simplu one-man show. Personajele, vocile și situațiile se schimbă constant, iar publicul devine parte din această călătorie, într-o experiență teatrală vie, dinamică și plină de surprize.
„Oh, John" este unul dintre acele spectacole care te fac să râzi, dar care lasă în urmă și întrebări despre familie, memorie și felul în care ne construim propria poveste.
Biletele sunt disponibile pe Eventbook.
Detaliile spectacolului:
De și cu: Rácz Endre
Muzică: Adonis Tanța
Scenografie: Gábor Zsófia
Colaje: Hatházi Rebeka
Traducerea: Csepei Zsolt
Tehnic: Diel Eduárd
Regizor asociat: Pálffy Tibor
Totodată, publicul poate descoperi și programul complet al lunii martie la Stația Teatru/Muzical, care include mai multe spectacole din repertoriu.
