Descoperire tragică într-un lac din județul Cluj, un copil de 13 ani a fost găsit decedat.

Un minor în vârstă de 13 ani a fost găsit decedat într-un lac din satul Berchieșu, județul Cluj. Tragedia a fost semnalată printr-un apel la 112, iar echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii au deschis o anchetă după ce un copil de 13 ani a fost găsit decedat într-un lac din Berchieșu. | Foto: Depositphotos.com

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în data de 8 martie, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au fost sesizați prin apel la 112 de către o femeie de 44 de ani, care a anunțat că într-un lac din satul Berchieșu a fost găsit un minor decedat.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, minorul a fost scos din apă de doi bărbați aflați în apropierea lacului. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, fiind constatat decesul copilului.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei

"În data de 8 martie a.c., în jurul orei 07.30, Secția 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie de 44 de ani, cu privire la faptul că într-un lac din satul Berchieșu un minor ar fi fost găsit decedat.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, minorul a fost extras din apă de către doi bărbați aflați în proximitatea lacului.

Din nefericire, echipajul medical a constatat decesul minorului, identificat de polițiști ca fiind un minor de 13 ani.

În urma examinării preliminare, nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acestuia.

În cauză se efectuează verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul, trupul acestuia fiind transportat la IML Cluj în vederea efectuării autopsiei.

Polițiștii au stabilit că este vorba despre un minor în vârstă de 13 ani. În urma examinării preliminare, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență." a transmis IPJ Cluj pentru monitorulcj.ro

În cauză, oamenii legii au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Trupul minorului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj, unde urmează să fie efectuată autopsia.

