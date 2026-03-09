Scrisoare deschisă pentru salvarea Pădurii Hoia-Baciu. Activiștii cer declararea zonei ca arie naturală protejată.

Mai mulți activiști civici, specialiști și reprezentanți ai unor organizații de mediu au transmis o scrisoare deschisă autorităților locale și județene prin care solicită ca Pădurea Hoia-Baciu și împrejurimile să devină arie naturală protejată și parte din Inelul Verde Metropolitan, conform informațiilor publicate de activistul Adrian Dohotaru în grupul de Facebook Clujul Civic.

Defrișare într-o zonă din apropierea Pădurii Hoia-Baciu, imagine care a stârnit reacții în rândul activiștilor de mediu din Cluj. | Foto: Adrian Dohotaru, grupul „Clujul Civic”, Facebook

Scrisoarea a fost trimisă către Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Direcția Silvică Cluj, Zona Metropolitană Cluj, Consiliul Județean Cluj, Primăriile Florești și Baciu, Prefectura Cluj, Garda Forestieră și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

Scrisoare deschisă către autoritățile locale și județene

Semnatarii documentului susțin că nevoia publică de a păstra Pădurea Hoia „vie și funcțională, ca spațiu forestier valoros pentru comunitate”, este mai mare decât orice nevoie pentru tăieri de substituire. Potrivit acestora, pentru locuitorii orașului, Hoia înseamnă „sănătate, răcoare, liniște, identitate locală, contact cu natura și un spațiu esențial pentru recreere și echilibru social”.

Autorii scrisorii spun că se simt „profund desconsiderați în comunitate”, deoarece deciziile care afectează viitorul pădurii ar fi luate fără o consultare reală a celor care trăiesc zilnic relația cu acest spațiu natural. Aceștia afirmă că s-au săturat de „dezbateri de fațadă, consultări pur formale și promisiuni care rămân doar pe hârtie”.

CITEȘTE ȘI:

Critici privind tăierile de pădure și traficul auto din zonă

În document se atrage atenția că tăierile de substituire „nu înseamnă doar intervenții tehnice, ci distrugerea pentru decenii a funcțiilor sociale și ecologice ale pădurii”, iar comunitatea nu dorește să asiste la „distrugerea pădurii și la privarea generațiilor actuale de copii de această pădure”.

De asemenea, în scrisoare sunt menționate mai multe probleme legate de zonă, printre care tăieri la ras pe suprafețe întinse, intensificarea traficului auto pe drumurile din pădure, afluxul de vizitatori odată cu venirea primăverii.

Semnatarii solicită Primăriei Cluj-Napoca să supună dezbaterii publice studiul de biodiversitate și să inițieze procedurile pentru declararea unei arii naturale protejate administrate de Primărie sau de Zona Metropolitană Cluj. Totodată, cer ca în noua licitație pentru centură să fie impuse tuneluri în zona Hoia-Baciu și să fie eliminată zona de depozitare a pământului de pe pajiștea cu peri sălbatici seculari.

CITEȘTE ȘI:

Activiști, cercetători și ONG-uri de mediu printre semnatari

Scrisoarea deschisă este semnată de mai mulți activiști, specialiști și reprezentanți ai unor organizații implicate în protejarea mediului și dezvoltarea sustenabilă a zonei Clujului. Printre semnatari se numără Adi Dohotaru, președinte al Asociației Societatea Organizată Sustenabil (ASOS) și vicepreședinte al Rețelei pentru Natură Urbană (RNU), Radu Mititean, director executiv al Clubului de Cicloturism „Napoca” (CCN), Mihai Constantinescu, președintele Asociației Natura Transilvaniei (ANAT), Peca Loredana, dr. biolog și inițiatoare a proiectului „Din filele naturii”, Tibor Hartel și Eliana Sevianu, ecologi la Universitatea Babeș-Bolyai, Luminița Dejeu, Adrian Ruicănescu, dr. biolog la Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, Silye Lorand, dr. geolog, Viorel Arghiuș, dr. geograf, și Marius Mornea, reprezentant al Asociației Clujul Sustenabil.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: