Luni e zi de meci pentru CFR! Ultimul meci din sezonul regulat o aduce în Gruia pe Dinamo

CFR Cluj va disputa în această seara, de la ora 20:00, ultima etapă din sezonul regulat.

CFR Cluj va da piept luni seară cu Dinamo, în Gruia / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

În Gruia vine Dinamo, echipa aflată pe locul 4 în acest moment și una dintre pretendentele la titlu în această ediție.

Ardelenii vin după nu mai puţin de zece victorii consecutive în campionat şi traversează cea mai bună formă de când Daniel Pancu a preluat banca tehnică a echipei.

De partea cealaltă, alb-roșii vin la Cluj după două înfrângeri în ultimele două etape din campionat, cu Rapid (1-2) şi FC Argeş (0-1). Echipa lui Zeljko Kopic speră la o victorie pe terenul CFR-ului pentru a rămâne cu mai multe puncte în cont după înjumătăţire.

Tehnicianul croat nu se va putea baza pe patru jucători la meciul de luni seară. Karamoko, Puşcaş, Mărginean şi Caragea nu vor face deplasarea la Cluj, după cum a anunţat antrenorul în conferinţa de presă premergătoare meciului.

