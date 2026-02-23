Pulsul de pe șantierul Metroului din Cluj. Care este stadiul piloților pentru puțul de lansare al „cârtițelor”?

Constructorul Metroului din Cluj a oferit noi actualizări despre etapa piloților pentru puțul de lansare a TBM-ulrilor („cârtițele”).

Lucrările sunt în toi la puțul de lansare pentru „cârtițe” la Metroul Cluj | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj

Anunțul a fost făcut astăzi, luni, 23 februarie 2026.

„Etapa piloților plastici pentru puțul de lansare a TBM-urilor a depășit pragul de 50% (46 piloți realizați din 86). Execuția piloților plastici este un proces în mai mulți pași, care necesită timp pentru maturarea betonului plastic înainte de faza următoare”, a transmis constructorul metroului din Cluj, GÜLERMAK România, într-o postare pe pagina de Facebook Magistrala I de Metrou Cluj.

Avansează lucrările pe șantierul Metroului din Cluj | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj

Potrivit constructorului, soluția tehnică este adaptată specificului terenului din această zonă

Grinzile de ghidaj

Înaintea execuției piloților, se realizează grinzile de ghidaj – elemente din beton armat la suprafață, care asigură alinierea corectă a fiecărui pilot în limitele de toleranță prevăzute în proiect.

„Acestea se execută în avans cu câțiva metri față de frontul de lucru al piloților”, a mai precizat GÜLERMAK.

Execuția piloților

Foreza pătrunde în sol prin rotație și presiune controlată și compacteazp terenul lateral.

„Betonul cu consistență plastică (fluidă) este pompat prin interiorul tijei de la adâncimi ce pot depăși 20 m, pe măsură ce aceasta este extrasă progresiv. Injectarea continuă asigură formarea unei coloane uniforme și stabile”, a conchis constructorul metroului din Cluj.

Ce se mai aude de Metroul din Cluj?

Reamintim faptul că, recent pe șantierul Metroului din Cluj și-a făcut apariția un nou utilaj: o macara cu șenile, care este utilizată în etape cheie ale lucrărilor.

Planul Urbanistic Zonal al Magistralei I de metrou Cluj a fost aprobat, marți, 23 decembrie 2025, de Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca.

Întrebat în ședința din 23 decembrie 2025, despre existența unui termen de execuție pentru stații, Emil Boc a răspuns: „Acesta se stabilește acum, în procesul de trecere pe coeziune. Punct cu punct, stație cu stație, cerințele sunt diferite pe fonduri de coeziune față de PNRR. Pentru asta am fost la Bruxelles de 1 Decembrie. E un proces care începe greu. Trebuie negociate multe lucruri”

Edilul a precizat că în luna februarie vom avea calendarul nou al fondurilor de coeziune.

„Important e să știe clujenii că lucrările (la Metrou - n. red.) merg. Nu sunt oprite. Sunt în derulare. Termenul maximal, 2031 nu a fost schimbat… lucrările sunt începute la stații. Ceea ce înseamnă pereții mulați, conform comunicatului antreprenorului”, a mai precizat Emil Boc.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce „cârtițele” vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Două miliarde de euro pentru Metroul din Cluj

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km, cu 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață -60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de - 40,39 ha) și UAT Florești (in suprafață de - 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul Cartierului Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: