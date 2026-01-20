Primăria se asociază cu Metrorex pentru metroul din Cluj: miza, fondurile de coeziune

Metroul din Cluj va beneficia în continuare de finanțare din fondurile de coeziune. Primăria a încheiat un acord de asociere cu Metrorex pentru continuarea finanțării prin programul de transport 2021-2027.

Metroul din Cluj va beneficia în continuare de finanțare din fondurile de coeziune în urma unui acord încheiat de Primărie cu Metrorex|Sursa: primariaclujnapoca

Consiliul Local a aprobat, marți, un proiect de parteneriat între municipiul Cluj-Napoca și societatea de transport cu metroul Bucureşti „Metrorex" S.A. pentru realizarea metroului din Cluj.

Primăria se asociază cu Metrorex pentru metroul din Cluj: miza, fondurile de coeziune

„Acest proiect de protocol este propus de Metrorex, ei deja l-au aprobat în Consiliul de Administrație. Noi lucrăm din decembrie la acest proiect. După cum sectorul 4 și 5 au fiecare acord de parteneriat cu Metrorex, pentru că așa cere legea, dacă nu avem acest proiect de parteneriat, nu suntem eligibili pentru fondurile de coeziune”, a declarat primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local.

Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.

Scopul acordului de parteneriat este acela de a include proiectul metroului din Cluj în cadrul Programului de Transport (PT) 2021 – 2027.

Astfel, Primăria Cluj-Napoca va elabora cererea de finanţare și cererile de prefinanţare/rambursare, în timp ce Metrorex va oferi servicii de asistență tehnică specializată şi consultanță strategică în domeniul infrastructurii de metrou, fără atribuții de supervizare şi fără activități de proiectare, pe perioada execuției lucrărilor metroului din Cluj, după cum urmează:

*oferă opinii şi recomandări cu caracter consultativ, bazate pe experiența de exploatare a metroului;

*asigură transfer de bune practici şi suport strategic privind exploatarea viitoare;

*participă, fără drept decizional, la şedințe tehnice;

*elaborează note și puncte de vedere cu caracter consultativ.

Conform acordului, Metrorex nu exercită atribuții de proiectare, supervizare, verificare, avizare sau aprobare a lucrărilor.

„Dezvoltarea reţelei de transport cu metroul în municipiile Bucureşti şi Cluj-Napoca nu se mai regăsește în cadrul Componentei C4 - Transport sustenabil, astfel devine necesară completarea surselor de finanțare afectată”, se arată în proiectul de asociere.

Astfel, în condițiile în care unele proiecte nu se mai regăsesc în lista de finanțare din PNRR, acestea vor fi finanțate prin programul de transport 2021-2027, prin intermediul fondurilor de coeziune.

„Ministerul Transportului şi Infrastructurii în calitate de autoritate de management poate efectua redistribuiri de fonduri şi virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate la alte titluri ori capitole de cheltuieli, creând posibilitate asigurării finanțării unor proiecte noi(…).Prin urmare, devine absolut necesară încheierea unui parteneriat cu Societatea de transport cu metroul Bucureşti „Metrorex" S.A în vederea incuderii proiectului în Programul de Transport 2021-2027 asigurând astfel completarea surselor de finanțare necesare implementării proiectului”, se arată în textul acordului.

sursa: primariaclujnapoca.ro

„Guvernul României a decis ca proiectele de infrastructură să fie transferate din PNRR. Deci, astăzi, metroul din Cluj nu mai este în PNRR. Este în procedura pe care statul român le are cu Comisia Europeană de a trece pe fondurile de coeziune. Deci nu mai suntem legați de jalon PNRR”, a explicat primarul Clujului, Emil Boc, în ședința din decembrie 2025 a Consiliului Local, atunci când a fost aprobat planul urbanistic zonal (PUZ) pentru metroul din Cluj.

La finalul lui 2025, constructorul Gülermak anunța încheierea unei etape esențiale pentru viitorul tunel al metroului din Cluj: construirea pereților mulați ai puțului de lansare, structura care stabilizează terenul și permite lucrări în siguranță la adâncimi mari.

Lucrările pe șantierul puțului de lansare la stația Teilor din Florești au debutat în august 2025.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km și având 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: