Cum stăm cu Metroul din Cluj? Constructorul Gülermak: „Când încep lucrările grele, progresul lucrărilor crește mult mai rapid”.

Constructorul Metroului din Cluj, Gülermak, a oferit detalii, miercuri, 3 decembrie 2025, despre progresul lucrărilor și care va fi ritmul, odată cu începerea lucrărilor grele.

Constructorul Metroului din Cluj a explicat cum va evolua ritumul lucrărilor la Metroul din Cluj |Sursa: Gulermak - Magistrala I de metrou - Facebook

Liderul asocierii de firme desemnată să construiască metroul de la Cluj, Gülermak a transmis detalii cu privire la progresul lucărilor.

Constructorul a ținut să liniștească oamenii și a menționat că termene de peste 40 de ani pentru finalizarea proiectului care au părut în spațiul public nu sunt adevărate.

Clarificări despre lucrările de la Metroul din Cluj

A fost oferită o clarificare tehnică.

„Prognoze precum cele apărute în spațiul public se bazează pe o extrapolare liniară a progresului, pe o presupunere că ritmul din faza de început ar rămâne constant până la final. În realitate, proiectele de metrou nu evoluează liniar.”, a transmis Gülermak, într-un comunicat oficial.

Liderul asocierii care realizează Metroul din Cluj a detaliat procesul pe etape.

Conform constructorului, primele etape - recrutare, proiectare, avize, relocări de utilități, investigații geotehnice, mobilizare etc. - durează mai mult, dar generează foarte puțin progres fizic măsurabil.

Constructorul Metroului din Cluj: „Odată ce încep lucrările grele, progresul va fi mai rapid”

Constructorul a explicat că, odată ce vor incepe lucrările grele la Metroul Clujului, progresul va crește mult mai rapid și a mai precizat că procentele mici de acum nu reflectă o dinamică reală a proiectului.

„Odată ce încep lucrările grele, precum executarea pereților mulați, a piloților, excavațiile, operarea TBM-urilor, ritmul crește semnificativ și urmează o curbă de progres exponențială, nu una liniară. De aceea, orice proiecție care extinde mecanic procentele din faza de început nu reflectă dinamica reală a unui proiect de metrou.

Clujenii merită transparență și comunicare corectă. Dorim să îi asigurăm pe cetățeni că activitatea din teren continuă: utilajele sunt operaționale, echipele lucrează conform procedurilor stabilite, iar etapele planificate sunt în desfășurare”, a conchis constructorul Metroului din Cluj.

Practic, după ce încep aceste lucrări mai serioase ar trebui să vedem că lucrurile se mișcă mult mai repede, iar progresul va fi unul accelerat la construirea Metroului din Cluj.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape 2 miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km și având 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

