Manelistul Dani Mocanu va fi închis în România! Decizia e definitivă.

Instanța supremă din Italia a decis definitiv, joi, predarea către autoritățile române a lui Daniel Mocanu și a lui Ionuț Nando Mocanu, fratele manelistului, în baza solicitării autorităților române, a informat Ministerul Justiției.

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși în Italia| Foto: politiaromana.ro

„Această decizie confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană.

Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, se menționează în anunțul MJ.

Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi cetățeni români vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun, transmite Ministerul Justiției.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit o condamnare de patru ani, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, are de executat o pedeapsă de șapte ani.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia.

Cei doi sunt acuzați că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112. (Agerpres)

