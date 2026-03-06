„Instabilitatea fiscală și birocrația sunt principalele probleme ale antreprenorilor”, spune Ministrul Economiei, Irineu Darău, la Cluj.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a participat vineri, 6 martie, la o conferință de presă organizată la sediul USR Cluj, unde a discutat despre contextul economic actual și despre măsurile pe care ministerul le are în vedere pentru susținerea mediului de afaceri.

Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, susține declarații în cadrul conferinței de presă organizate la sediul USR Cluj, unde au fost discutate măsuri pentru relansarea economiei și sprijinirea mediului de afaceri. | Foto: Valentina Prelipcean, monitorulcj.ro

La eveniment au participat și Viorel Băltărețu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, precum și Oana Murariu, președintele USR Cluj. Conferința a avut loc în contextul unei vizite oficiale a ministrului la Cluj, care a inclus întâlniri cu antreprenori, reprezentanți ai mediului universitar și vizite la companii din regiune.

Oana Murariu, președinta USR Cluj, alături de ministrul Economiei, Irineu Darău, și de secretarul de stat Viorel Băltărețu, în timpul conferinței de presă organizate la sediul USR Cluj, dedicată contextului economic actual și măsurilor de sprijin pentru mediul de afaceri. | Foto: Valentina Prelipcean, monitorulcj.ro

Irineu Darău, Ministrul Economiei: „Clujul este un loc în care antreprenorii inovează”

Ministrul Economiei a subliniat că vizita la Cluj face parte dintr-o serie de deplasări în țară menite să ofere o imagine directă asupra nevoilor mediului de afaceri.

„Încerc de două-trei ori pe lună să fiu în locuri importante din țară și mai ales acolo unde antreprenoriatul este dezvoltat. Cluj-Napoca este un loc în care antreprenorii există, sunt mulți, sunt puternici, inovează și dezvoltă multiple industrii”, a declarat Irineu Darău.

Potrivit acestuia, una dintre priorități este identificarea principalelor obstacole cu care se confruntă antreprenorii în relația cu statul.

„Întotdeauna întreb antreprenorii ce îi încurcă cel mai mult în relația cu statul și ce ar aștepta prioritar să schimbe statul pentru ca dezvoltarea companiilor să fie mai ușoară”, a spus ministrul.

Investiții de peste 4,5 miliarde lei în microelectronică

În cadrul vizitei, oficialii au participat și la lansarea unor proiecte finanțate prin PNRR, în domeniul microelectronicii, realizate în parteneriat cu companii și universități.

Secretarul de stat Viorel Băltărețu a precizat că România a reușit să atragă 375 de milioane de euro pentru proiecte strategice, iar investițiile totale depășesc 4,57 miliarde de lei.

„Bosch are o investiție totală de 1,76 miliarde de lei, NXP un proiect de 1,59 miliarde de lei, iar Amovio – fostul Continental – 1,21 miliarde de lei. Din PNRR aproape un miliard de lei finanțează aceste proiecte”, a declarat Viorel Băltărețu

Proiectele implică și mediul academic, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca fiind partener în toate cele trei inițiative.

Viorel Băltărețu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în timpul unei conferințe de presă USR Cluj. | Foto: Valentina Prelipcean, monitorulcj.ro

Antreprenorii reclamă instabilitatea fiscală

Ministrul Economiei a afirmat că principalele probleme semnalate de antreprenori sunt instabilitatea fiscală și birocrația excesivă.

„Nu am avut vizită în care primele două probleme semnalate să nu fie instabilitatea fiscală și impredictibilitatea fiscală. De multe ori antreprenorii se plâng mai mult de impredictibilitate decât de nivelul taxelor”, a explicat Irineu Darău.

El a adăugat că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate pentru a putea face planuri financiare pe termen lung.

„Pentru o firmă este imposibil să-și refacă planul financiar de două sau trei ori pe an”, a mai spus Ministrul Economiei.

CITEȘTE ȘI:

Probleme în administrația centrală

Oficialul a atras atenția și asupra dificultăților din interiorul administrației centrale, menționând că Ministerul Economiei se confruntă cu probleme legate de nivelul salariilor și de lipsa personalului.

„Suntem printre ultimele ministere ca nivel al salariilor și este foarte greu să ne păstrăm oamenii buni. Oamenii pleacă acolo unde salariile sunt mai mari”, a declarat Darău.

Ministrul a precizat că intenționează să prezinte, după aprobarea bugetului, un plan detaliat cu obiective pentru fiecare domeniu aflat în subordinea ministerului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: