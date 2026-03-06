Sticla Arieșul Turda a fost exclusă din Liga a 3-a!

Seria a 8-a din al treilea eşalon din România a rămas cu o echipă mai puţin după etapa cu numărul #19.

Doar jucătorii Unirii Dej au ieșit pe teren la meciul cu Sticla Arieșul Turda / Foto: FC Unirea Dej

Meciul care trebuia să aibă loc astăzi, de la ora 15:00, între Unirea Dej şi Sticla Arieşul Turda a fost ultimul pentru turdeni în Liga a 3-a în această ediţie.

După ce echipa a ales să nu se prezinte la primul meci din acest an, pierdut la masa verde contra celor de la Viitorul Cluj, gruparea revenită la începutul sezonului în al treilea eşalon a boicotat şi partida de vineri.

Ca urmare a două meciuri pierdute prin neprezentare, Arieşul Sticla Turda a fost exclusă din campionat, iar meciurile pe care urma să le dispute vor fi socotite pierdute la masa verde. Nu le vor fi anulate rezultatele obţinute până în acest moment.

Care este motivul din spatele acestei decizii

Gruparea antrenată de Marius Popescu, fost jucător la Universitatea Cluj, a acumulat doar două puncte în 17 meciuri disputate în acest sezon, timp în care au marcat de numai 11 ori şi au încasat 47 de goluri.

Motivul retragerii din campionat este legat de problemele financiare existente la club, a anunţat Turda News. Fotbaliştii de la prima echipă au fost declaraţi liberi de contract, iar juniorii clubului au refuzat să intre pe teren în locul lor.

Şansele echipei de a evita retrogradarea în acest sezon erau infime încă de la începutul sezonului. Echipa se pregătea să evolueze în Liga a 4-a când, cu mai puţin de o săptămână înainte de debutul noului sezon, au fost anunţaţi că vor lua startul în eşalonul al treilea.

Gloria Lunca Teuz Cermei s-a retras cu doar câteva zile înainte de debutul noului sezon, nemulţumită de Seria în care fusese repartizată de către Federaţie, iar locul lor a fost luat de Sticla Arieşul Turda, echipă ce avea în componenţă jucători pregătiţi pentru al patrulea eşalon.

Sticla Arieşul Turda a câştigat Cupa României în 1961!

Gruparea de lângă Cluj a rămas în istoria fotbalului în urma finalei de poveste din 1961. În acel an, Sticla Arieşul Turda a triumfat în Cupa României după o victorie cu 2-1 în faţa Rapidului.

Impactul victoriei ardelenilor a fost cu atât mai mare întrucât echipa evolua în eşalonul secund, fiind, de altfel, singura echipă din istorie care a câştigat Cupa României însă nu a evoluat niciodată în prima ligă.

Federaţia nu a permis Sticlei Arieşul Turda să joace în Cupa Cupelor, iar România a fost reprezentată atunci de Progresul Bucureşti, câştigătoarea ediţiei precedente.

