Avocatul Poporului a atacat la CCR reforma administrației publice, care prevede tăieri de 10%

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) ordonanța care prevede tăieri de 10% în administrația publică.

Avocatul Poporului, Renate Weber a atacat la CCR reforma administrației publice care prevede tăieri de 10% | Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Avocatul Poporului a trimis CCR o sesizare în legătură cu măsura Guvernului care prevede tăieri de 10% în administrația publică.

Avocatul Poporului, Renate Weber a trimis, vineri, 6 martie 2026 Curții Constituționale a României o sesizare în legătură cu Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează reforma administrației publice centrale și locale.

Sesizarea vizează mai multe prevederi din actul normativ, respectiv articolele I, VI, VIII, XII, XIII, XVII și XLIV, care modifică sau completează legislația referitoare la organizarea administrației publice și la finanțele unităților administrativ-teritoriale, potrivit documentului transmis de Avocatul Poporului la CCR.

Avocatul Poporului a susținut, în sesizarea publicată, că ordonanța de urgență încalcă articolele din Constituție referitoare la principiul securității juridice, principiul egalității în drepturi, dreptul de proprietate privată, protecția socială a cetățenilor, protecția persoanelor cu handicap, restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți.

O serie de domenii vor fi exceptate de la reducerile de 10% pregătite de Guvern.

Guvernul dă undă verde tăierilor din administrație. Care sunt domeniile exceptate de la reducerile de 10%?

În administrația publică locală, măsurile propuse prevăd o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

Conform proiectului de act normativ, se prevede o disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%.

Măsuri în administrația centrală

O serie de măsuri vizează și administrația centrală:

„Prin măsurile care sunt propuse și pentru administrația centrală, se vor aplica măsurile care țin de auditarea cheltuielilor de personal, de reducerea acestora acolo unde este cazul și de măsuri care țin de creșterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care țin de ordine publică și siguranță națională, de asemenea, de măsuri de creștere a eficienței în domeniul sănătății, în domeniul culturii, în așa fel încât și în aceste sectoare să avem rezultate mai bune și servicii mai bune pentru cetățeni”, a transmis Ilie Bolojan.

Fără reducerea de 10% în învățământ, cultură și sănătate, dar cu măsuri compensatorii

Conform deciziei coaliției, pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, dar și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, proiectul pus în transparență decizională prevede excepție de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii.

Crește vârsta de pensionare pentru militari, se reduce sporul pentru doctorat în învățământ și salarizare după performanță în spitale

De exemplu, conform măsurilor propuse, ar crește vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învățământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță.

Conform proiectului, măsurile vor fi aplicate de la 1 iulie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: