Ministrul Economiei (USR), explicații de râsul curcilor despre numirea unui fost polițist, pensionar special, la o companie de stat: „Un om special”.

Fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în prezent pensionar special, a fost numit de Ministrul Economiei, Irinel Darău (USR), într-o funcție de conducere la Uzina Mecanică Sadu, unitate din industria de armament.

Ministrul Economiei, Irinel Darău, în timpul conferinței de presă susținute la sediul USR Cluj, unde a explicat numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu. | Foto: Valentina Prelipcean, monitorulcj.ro

Caragea este considerat un apropiat al ministrului Apărării, Radu Miruță (USR), fost ministru al Economiei și fost candidat la Primăria Târgu Jiu. Ministrul Economiei, Irinel Darău, a oferit explicații, întrebat de monitorulcj.ro la conferința de presă din 6 martie, de la sediul USR Cluj în legătură cu numirea fostului șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, după ce decizia a stârnit reacții critice în spațiul public. Întrebat despre controversa legată de această numire, oficialul a susținut că alegerea s-a bazat pe pregătirea profesională a lui Caragea și pe rolul limitat pe care acesta îl are în cadrul companiei, precizând că poziția este una de monitorizare și raportare către minister, fără putere de decizie asupra activității uzinei.

„Nu mă interesează acuzațiile”

„Legat de Uzina Mecanică Sadu, vreau să spun două-trei lucruri. În primul rând, am numit un om care are un CV bun. Este un om cu doctorat, cu două mastere, dacă țin bine minte, și are calificări în mai multe domenii. I-am analizat activitatea de polițist și cea din cadrul conducerii IPJ Gorj. Nu mă interesează acuzațiile. Nu am găsit niciun fel de problemă, nici în justiție, nici de altă natură.

Am văzut și un om curajos, care de-a lungul timpului a arestat oameni importanți din Gorj. Poate și de aceea există atât de mult deranj în jurul acestei numiri. Acesta este un argument.

În al doilea rând, trebuie să spun că poate nu a ieșit foarte clar despre ce rol sau post este vorba. Multe companii de stat au astfel de poziții, de obicei nu foarte bine plătite, existând altele mult mai bine remunerate. Aici este vorba de aproximativ 3.000 de lei net pe lună, pentru funcția de administrator special pentru privatizare.

Adică este un om care, din punctul meu de vedere, este un fel de ochi al Ministerului sau al ministrului asupra a ceea ce se întâmplă în acea companie: ce face Consiliul de Administrație și eventual cum pot fi atrași investitori. Atenție, nu decide și nu poate influența mersul companiei.

Îmi pun însă întrebarea de ce nu se întreabă nimeni cum merge acea companie, cum este condusă de actualul Consiliu de Administrație, numit pentru mulți ani, fără condiții clare de performanță. Nu înțeleg de ce un singur om, fără putere de decizie, numit pe 3.000 de lei pe lună acolo, ca să mă informeze despre ce se întâmplă în companie, a devenit cea mai mare problemă a companiei.

Vă provoc să vă uitați atent pe bilanțul acelei companii, pe modul în care funcționează, pe perspectivele de dezvoltare și pe felul în care a fost condusă de zeci de ani. Nu cred că aceasta este cea mai mare problemă.

În privința acestui om, ca pentru orice altă numire pe care o fac, mă voi uita la performanțele lui. Aștept să livreze rezultate, să analizeze activitatea companiei și, bineînțeles, peste o lună sau câteva luni îi voi face o evaluare și voi vedea dacă merită să rămână sau nu.

În rest, între săgeți publice otrăvite, mai degrabă electorale, eu nu o să intru, pentru că sunt acolo să fac treabă, nu să intru în dispute, poate politice, locale”, a declarat Ministrul Economiei, Irinel Darău la conferința de presă de la USR Cluj

Fost șef al IPJ Gorj, pensionar special, pus de ministrul USR al Economiei la conducerea fabricii de armament Sadu. Viorel Salvador Caragea a absolvit Școala de Subofițeri de Poliție.

Potrivit informațiilor din CV, Salvador Caragea a studiat, între 1989 și 1990 la Şcoala Militară de Subofiţeri Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina.

Prima sa slujbă menționată în CV este: „1994 - 2000: ofiţer operativ II şi specialist II, poliţie rutieră, Poliţia Municipiului Tg.Jiu”. Din 2009 în 2015 a condus poliția județeană Gorj, iar ulterior a ajuns în fruntea Şcolii de câini de la Sibiu - Centrul chinologic.

Fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la Uzina Mecanică Sadu

Viorel Salvador Caragea a fost pus de ministrul USR al Economiei, Irinel Darău, la conducerea uzinei de armament Sadu. Caragea este un apropiat al ministrului Apărării, Radu Miruță (USR), fost ministru al Economiei și fost candidat la primăria orașului Târgu Jiu.

