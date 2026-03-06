Încep înscrierile la Cupa Dan Căpitan la schi alpin la Buscat

Cupa Dan Căpitan va avea loc în weekend-ul 6-7 martie 2026, la Buscat.

Start înscrieri la Cupa Dan Căpitan la Schi de la Buscat | Foto: Cupa Dan Căpitan

În acest final de săptămână va avea loc Cupa Dan Căpitan, finala competiției Mini Cupa României la Schi Alpin, care va avea loc în 7 și 8 martie 2026, la Buscat.

Sportivii vor concura în două probe de slalom uriaș, pe pârtia roșie (dificultate medie), unde vor fi montate între 17 și 20 de porți.

Pot participa la întreceri și sportivii amatori, alături de cei legitimați la cluburile de performanță, în funcție de categoriile de vârstă acceptate în concurs, respectiv U8 (născuți în 2019 sau mai târziu), U10 (2017 - 2018), U12 (2015 - 2016), atât fete cât și băieți. În plus, organizatorii anunță că acceptă și o grupă specială HC - pentru cei născuți în 2014.

Programul următoarelor zile va începe la 08.00, când pornesc și instalațiile de la Buscat Resort. Între 08.15-08.45 va avea loc recunoașterea traseului. Concursul se va desfășura între 09.00-11.30, iar la 12.30 va avea loc premierea.

„Pentru al patrulea an consecutiv, Cupa Dan Căpitan se va desfășura pe pârtiile de la Buscat și acest lucru ne bucură nespus. Anul acesta, pentru prima dată, vom găzdui chiar finala Mini Cupei României. Avem o pârtie dedicată concursului și cele mai bune condiții pentru o astfel de competiție”, a spus Iancu Șerbănescu, fost membru al Lotului Național de Schi al României și organizator al evenimentului.

Concursul din ambele zile va consta în două ture de slalom uriaș pe pârtia roșie a resortului (dificultate medie). Vor fi premiați separate câștigătorii din ambele zile de concurs, dar anul acesta, partenerii de la RaSport vor premia și cel mai bun timp cumulat atat la fete, cât și la băieți, cu câte o pereche de schiuri Elan.

Mini Cupa României la schi este un proiect desfășurat sub egida Federației Române de Schi-Biatlon și a început în urmă cu șase ani, în cadrul programului ”Construim, împreună pentru viitor”. Prin acest program se dorește atragerea către schi a cât mai multor copii și tineri.

Despre Dan Căpitan

Dan Căpitan este o emblemă a schiului românesc, multiplu campion național, cu o carieră sportivă de aproape trei decenii. Timp de 14 ani, a fost antrenorul lotului național de copii al României. La începutul anilor 1990, cei zece sportivi antrenați de el erau mereu pe podiumuri la competiții, ducând Clujul în topul deținătorilor de medalii din România.

„Chiar faptul că Dan Căpitan a fost antrenorul lotului național este dovada performanței pe care o făcea cu sportivii lui: selecționerul era stabilit în funcție de numărul de medalii câștigate cu echipa sa. Mă bucură să văd tot mai multe academii de schi care fac antrenamente și perfecționează tehnica tinerilor schiori pe pârtiile din Cluj. Cupa «Dan Căpitan» este cel mai bun prilej de a evalua stadiul tehnic al sportivilor, dar și rezultatele antrenorilor”, a adăugat Iancu Șerbănescu.

