Viețile unor clujeni, salvate de organele unui sătmărean în moarte clinică. Familia și-a dat acceptul pentru donare la transplant.

Mai mulți pacienți clujeni au primit încă o șansă la viață după ce au făcut transplant de organe de la un pacient aflat în moarte cererbală.

Viețile unor clujeni, salvate de organele donate de la un pacient în moarte cerebrală

O prelevare de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală au ajutat pacienți de pe lista de așteptare pentru transplant din Cluj, a informat, vineri, 6 martie 2026, Agenția Națională de Transplant.

Potrivit sursei citate, în urma acordului exprimat de familia pacientului aflat în moarte cerebrală, a fost realizată o intervenție de prelevare de organe la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, oferind speranță și viață mai multor pacienți din Cluj.

Viața unor clujeni, salvată prin donare de organe

Astfel, în urma acesteia s-au efectuat transplant hepatic la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj și două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.

„Efortul deosebit al echipei ATI formată din dr. Vitalie Moroșanu – KDP și Dr. Carmen Fiț – coordonator intraspitalicesc, alături de echipele locale de prelevare de la IRGH Cluj – dr. Emil Mois și echipa de oftalmologie – dr. Sever Șter, au făcut posibil încă o dată să fie da pentru viață! Sincere mulțumiri familiilor care, în momente de profundă durere, au ales să ofere altora darul neprețuit al vieții” se mai arată în comunicatul Agenției Naționale de Transplant.

Foto: DepositPhotos.com

