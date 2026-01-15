Metroul, soluția de transport „anti-ninsoare”. În subteran nu ninge, nu plouă, nu se face polei…

Pietoni și șoferi deopotrivă ar avea de câștigat în timp și calitate a vieții odată cu finalizarea metroului. Ninsorile și înghețul din ultimele zile au arătat ca transportul subteran este o soluție.

Metroul, soluția mult așteptată de clujeni | Foto: Info Trafic Cluj-Napoca

În ultima perioadă, Clujul a îmbrăcat hainele de iarnă. În zonă a nins mai multe zile, iar zăpada s-a așternut peste tot.

Autoritățile locale au intervenit pentru a deszăpezi străzile din municipiul Cluj-Napoca.

Tot pentru deszăpezire s-a intervenit și la nivel de județ, unde Prefectura și Consiliul Județean Cluj și DRDP au gestinoat curățarea drumurilor.

Totuși, deszăpezirea constantă a autorităților și cea făcută de unii oameni pe trotuarele din fața proprietăților nu a făcut Clujul curat ca lacrima, deoarece a nins constant și s-a așternut iar zăpadă în zonele unde a fost curățat.

La începutul anului 2026, din cauza condițiilor meteo nefevorabile mulți clujeni au alunecat, au ajuns la spital cu fracturi de membre etc.

Transportul în comun a fost perturbat de faptul că unele stații de transport în comun nu au fost deszăpezite mereu la timp, fapt semnalat inclusiv de primarul Emil Boc, care a anunțat și amenzi de 20.000 de lei pentru firmele de deszăpezire.

Astfel, călătorii nu au putut urca de fiecare dată direct din stații în autobuze și au fost nevoiți să ocolească zăpada, fapt care a dus la întârzieri, deoarece șoferii au așteptat pentru îmbarcarea pasagerilor.

Ploaia înghețată a fost un alt aspect negativ, deoarece și șoferii de autoturisme sunt nevoiți să meargă mai încet pentru a nu derapa, iar asta plusează la aglomerație.

Practic, transportul în comun a fost influențat de condițiile meteorologice, deoacere s-a realizat terestru.

Metroul, soluția mult așteptată în Cluj

O soluție asteptată de clujeni, prin care am evita întârzierile, murdăria, riscul de accidentări, ar fi Metroul din Cluj.

Asta deoarece metroul ar circula subteran și nu ar fi condițonat de vremea de afară, de ninsoare, polei, mizerie, etc.

Clujenii au nevoie de metrou pentru a putea circula mai eficient, mai sigur, mai rapid și, cel mai important, fără trafic.

Metroul din Cluj-Napoca, care ar urma să pornească din Florești, este așteptat deja de ani de zile de cetățeni, deoarece transportul în comun terestru, oricât de bine ar putea fi eficientizat, plus miile de mașini de pe străzi care circulă de foarte multe ori cu un singur om în ele, își arată limitările în traficul care pare că e mereu la oră de vârf.

Practic, Metroul din Cluj, pe lângă faptul că ar descongestiona traficul, ar rezolva și problemele care apar actualmente iarna la transportul terestru.

Ce se mai aude de Metroul din Cluj?

Reamintim faptul că, recent a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru proiectul Metroului din Cluj.

Planul Urbanistic Zonal al Magistralei I de metrou Cluj a fost aprobat, marți, 23 decembrie 2025, de Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca.

Întrebat în ședința din 23 decembrie 2025, despre existența unui termen de execuție pentru stații, Emil Boc a răspuns: „Acesta se stabilește acum, în procesul de trecere pe coeziune. Punct cu punct, stație cu stație, cerințele sunt diferite pe fonduri de coeziune față de PNRR. Pentru asta am fost la Bruxelles de 1 Decembrie. E un proces care începe greu. Trebuie negociate multe lucruri”

Edilul a precizat că în luna februarie vom avea calendarul nou al fondurilor de coeziune.

„Important e să știe clujenii că lucrările (la Metrou - n. red.) merg. Nu sunt oprite. Sunt în derulare. Termenul maximal, 2031 nu a fost schimbat… lucrările sunt începute la stații. Ceea ce înseamnă pereții mulați, conform comunicatului antreprenorului”, a mai precizat Emil Boc.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce „cârtițele” vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Două miliarde de euro pentru Metroul din Cluj

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km, cu 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață -60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de - 40,39 ha) și UAT Florești (in suprafață de - 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul Cartierului Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

