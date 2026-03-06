Pancu, negocieri tăioase cu CFR: „Așteptăm să vină patronul la Cluj!”

CFR Cluj a renăscut sub comanda lui Daniel Pancu, iar ardelenii au bifat calificarea în play-off după ce au avut zece victorii consecutive în Superligă.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj

Ceea ce părea imposibil la începutul lunii noiembrie, când tehnicianul a ajuns în Gruia, s-a împlinit la sfârşitul lunii februarie. CFR Cluj a obţinut calificarea în play-off-ul Superligii, iar acum are o şansă importantă în lupta la titlu.

În acest context, conducerea din Gruia a demarat negocierile pentru prelungirea contractului lui Daniel Pancu, scadent la finalul sezonului.

Tehnicianul a avut o serie de declaraţii interpretabile, sugerând că cele două părţi nu ar fi compatibile în această colaborare.

Bogdan Mara, director sportiv la CFR Cluj, a explicat cu lux de amănunte care este situaţia din cele două părţi şi care sunt şansele, de fapt, ca Pancu să rămână la Cluj şi din sezonul viitor.

„A fost o declaraţie surprinzătoare, dar a venit într-un moment în care avea o tensiune mare. Din exterior poate pare uşor şi că totul a fost uşor, victorii peste victorii, dar n-a fost atât de uşoară această perioadă.

Dar, împreună cu Pancu şi cu conducerea, am reuşit să gestionăm destul de bine spunem noi. Când vine pauza competiţională, o să analizăm şi o să discutăm şi cu Pancu să creăm o strategie pentru sezonul viitor. Pentru că el a venit pe parcurs, s-au schimbat multe lucruri din mers.

Acum ne cunoaştem, am înţeles ce îl doreşte el, el ce ne dorim noi şi o să găsim drumul cel bun pe care să continuăm împreună. Pentru că ne dorim să continuăm împreună pe viitor şi atunci e normal să avem o colaborare bună, o discuţie, noi cu el şi să vedem ce lipseşte la echipă.

Lucrurile s-au făcut din mers, şi cu Pancu şi cu noi. Există multe probleme. Unele au fost rezolvate, altele se vor rezolva. Acum ştim filozofia fiecăruia şi sunt convins că noi şi Pancu vom găsi soluţii să fim mai buni şi mai puternici.

Da, noi ne dorim lucrul acesta. Aşteptăm şi patronul să vină curând la Cluj, să avem o discuţie concretă. Sperăm să fie luni la meci cu noi, să vorbim şi cu Pancu, pentru că din punct de vedere al conducerii, eu, Bilaşco, domnul Mureşan, ne dorim să parafăm încă de acum acest contract, nu să aşteptăm neapărat din vară.

Să muncim pentru sezonul viitor, ca să faci o echipă puternică, poate chiar şi pentru Europa, trebuie pregătit din timp. Pe parte sportivă, eu şi Bilaşco avem de muncă. Să căutăm jucători compatibili cu clubul nostru şi cu ceea ce ne dorim, să ne facem lecţiile bine de acum.

Asta ne dorim, asta vrem să facem, altfel ştie şi Pancu ce are de făcut şi pe ce se bazează şi putem creiona transferurile din vară. Acum a făcut deja o analiză a lotului, ştie ce îi place, ştie ceea ce îi lipseşte. Vrem să ne întărim şi împreună putem lucra de acum să găsim soluţii bune pentru la vară”, a spus Bogdan Mara, director sportiv la CFR, pentru Fanatik.

