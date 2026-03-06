Primăria Florești, precizări despre taxe și impozite. Cine beneficiază de reducere și cum?

Primăria Florești a anunțat cine și cum beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri în comună.

Primăria comunei Florești a făcut precizări cu privire la persoanele care vor beneficia de reducerea taxelor și impozitelor | Foto: Facebook, Primăria comunei Florești - Cluj

Anunțul a fost făcut astăzi, vineri, 6 martie 2026.

„Facebilități pentru persoanele cu handicap, reducerea impozitului pe clădiri, teren și autoturisme. Primăria comunei Florești informează cetățenii că persoanele încadrate într-un grad de handicap pot beneficia de reduceri ale impozitului pe clădiri, pe terenul aferent clădirii de domiciliu și pe autovehicule, conform legislației în vigoare”, a transmis Primăria Florești, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

La finalul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care reduce impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, dar vine și cu reduceri de taxe pentru persoanele cu handicap accentuat și grav.

Astfel:

⁠ persoanele încadrate în grad de handicap accentuat beneficiază de o reducere de 25% a impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii de domiciliu

⁠persoanele încadrate în grad de handicap grav beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii de domiciliu.

„Aceste facilități se aplică pentru clădirea și terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea titularului sau a reprezentantului legal, în situația în care persoana încadrată în grad de handicap are domiciliul la acea adresă. De asemenea, același procent de reducere se aplică și impozitului pentru autovehicule, aflate în proprietatea titularului sau a reprezentantului legal, cu o capacitate cilindrică de până la 2000 cm³, conform prevederilor legale”, a mai transmis primăria Florești.

Conform sursei citate, pentru acordarea acestor facilități fiscale, este necesară depunerea următoarelor documente:

buletin/carte de identitate (proprietar/coproprietar)

certificat de încadrare în grad de handicap

Hotarare judecătorească de instituire a reprezentantului legal/ (după caz)

carte de identitate sau talon mijloc de transport

certificat de naștere minor (în cazul persoanelor sub 14 ani)

cerere tip

Documentele pot fi depuse fizic sau online

Direct la sediul Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Florești - Strada Avram Iancu nr. 170,

Prin e-mail, la adresa: alexandra.cojocea@floresticluj.ro

Documentele pot fi depuse de persoana în cauză sau de aparținătorii ori reprezentantul legal al acesteia.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii se pot adresa Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Florești sau pot accesa pagina oficială a instituției:

https://floresticluj.ro/facilitati-fiscale-pentru.../

