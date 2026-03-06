Primăria Cluj-Napoca angajează: 3 posturi pentru noul cămin de bătrâni „Sf. Vasile cel Mare”

Au fost scoase la concurs posturi pentru Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca, proiect proaspăt finalizat.

Primăria Cluj-Napoca angajează la noul cămin de bătrâni din oraș | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi unice vacante (funcții contractuale de execuție), de asistent medical, la Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”.

Posturile scoase la concurs la noul cămin de bătrâni din Cluj-Napoca

Posturile vacante pentru care s-a demarat organizarea concursului de ocupare sunt următoarele:

un post de asistent medical (S) grad principal

două posturi de asistent medical (S)

Persoanele interesate pot depune dosarele în vederea înscrierii la concurs până la data de 19 martie 2026, iar proba scrisă va avea loc în data de 30 martie.

Pentru detalii suplimentare referitoare la condițiile de ocupare a posturilor vacante privind studiile/nivelul studiilor, vechimea necesară precum și alte cerințe specifice, cei interesați sunt rugați să consulte anunțul de concurs, disponibil aici: https://dasmclujnapoca.ro/2026/03/a-n-u-n-t-directia-de-asistenta-sociala-si-medicala-organizeaza-concurs-de-recrutare-in-conditiile-prevazute-de-art-xxii-alin-2-si-3-lit-b-din-legea-nr-141-2025-cu-modificarile-si-completar-4

Curând se deschide noul cămin de bătrâni din Cluj-Napoca. A costat 11 mil. euro

Aceste posturi sunt disponibile în contextul în care Primăria Cluj-Napoca va da în curând în folosință Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Vasile cel Mare”, situat pe Calea Baciului nr. 18.

Detalii investiție:

Obiectivul, construit de Primăria Cluj-Napoca de la zero, în urma unei investiții de aproximativ 11 milioane de euro, a fost gândit să ofere siguranță și condiții la ultimele standarde.

Noul centru are un regim de înălțime S+P+2E, o suprafață de aproximativ 1.400 mp și o capacitate de 70 de locuri de cazare, organizate în 42 de camere, inclusiv camere adaptate pentru persoane cu dizabilități.

Dotări și funcțiuni interioare:

Centrul este dotat cu lifturi sistem de încălzire prin pardoseală și finisaje realizate la standarde actuale. Spațiile interioare includ săli de mese, bibliotecă, bucătărie, zone de relaxare, precum și cabinete de fizioterapie și kinetoterapie. Sunt amenajate, de asemenea, spații dedicate personalului, inclusiv o cameră de odihnă, necesare desfășurării activităților în condiții corespunzătoare.

Amenajări exterioare:

Zona exterioară este amenajată ca spațiu verde, cu gazon, arbori și arbuști decorativi, care reprezintă peste un sfert din suprafața totală a terenului. Curtea include zone de recreere și relaxare, dotate cu mobilier urban, echipamente de fitness în aer liber, mese pentru tenis de masă și șah, precum și elemente dedicate susținerii biodiversității urbane.

Centrul dispune de 20 de locuri de parcare, dintre care 2 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, precum și de spații pentru biciclete.

Centrul este realizat la standarde actuale de calitate, cu dotări moderne și este conceput pentru a asigura condiții adecvate de siguranță, accesibilitate și funcționalitate.

