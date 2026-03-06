Maria Metz, CEO NTT Data România: „Succesul profesional are sens doar dacă nu pierzi echilibrul personal”

Astăzi, 6 martie 2026, CEO-ul NTT Data România a spus, într-un interviu pentru monitorulcj.ro care este cheia din spatele unei cariere de succes și ce înseamnă pentru ea, ca femeie, să activeze în sectorul IT.

Ce înseamnă să fii femeie într-un mediu foarte profesional?

Un mediu foarte profesional este, în mod inevitabil, și un mediu competitiv. Iar atunci când vorbim despre poziții de conducere, unde responsabilitățile sunt mari și deciziile au impact strategic, presiunile cresc odată cu fiecare nivel ierarhic. Pentru o femeie pot exista uneori presiuni suplimentare, mai ales dacă în jur există lideri puternici care au anumite prejudecăți sau rezerve față de leadershipul feminin.

În experiența mea, însă, nu pot spune că am întâlnit astfel de situații. În compania în care lucrez am fost respectată și am primit multă încredere inclusiv din partea colegilor bărbați. Nu am simțit discriminare negativă. Dimpotrivă, cred că felul în care sunt construită professional, mai degrabă orientată spre discernământ și decizie decât spre sensibilitate, a făcut ca relația mea profesională cu colegii din conducerea companiei să fie una foarte bună.

Cum a fost să conduceți NTT DATA România în ultimii cinci ani, o perioadă marcată de pandemie, de situatii geo politice si economice complexe și nu în ultimul rând de schimbări accelerate în industrie și de o transformare profundă a modului în care companiile folosesc tehnologia?

Pentru mine, această poziție a reprezentat în primul rând o oportunitate de a-mi testa limitele de leadership, mai ales într-o perioadă complexă, cum au fost ultimii ani. A fost un context în care am putut să îmi pun în practică principiile de relaționare profesională bazate pe autenticitate și integritate, dar și să valorific gândirea strategică. Dincolo de aceste lucruri, cele mai mari satisfacții sunt legate de oameni și de experiențele profesionale trăite.

Pe de o parte, a fost privilegiul de a lucra și de a dialoga cu conducătorii marilor companii ale Europei, precum BMW Group, și ai României, precum Bilka, Romstal etc. Pe de altă parte, una dintre cele mai mari satisfacții pentru un lider este să vadă evoluția oamenilor în care a crezut. Faptul că mulți dintre cei pe care i-am promovat sau susținut au crescut profesional și au confirmat în timp este, pentru mine, una dintre cele mai valoroase realizări.

Ce vă face fericită și ce este cel mai important pentru dumneavoastră în viață?

Fericirea, pentru mine, este legată în primul rând de liniștea interioară, de sănătate și de relațiile personale.

Familia, în special relația cu fiica mea și prietenii vechi sunt repere esențiale. În același timp, trebuie să recunosc că nu sunt pe deplin mulțumită de modul în care am reușit să am grijă de aceste aspecte ale vieții de-a lungul timpului.

Am căzut, ca mulți oameni implicați profesional, în capcana de a investi foarte multă energie în grija pentru ceilalți și în dorința de a-i mulțumi pe toți cei din jur, uitând uneori de mine. În ultima perioadă am început însă să schimb puțin focusul și să mă pun pe primul loc în viața mea.

Cum credeți că se construiește o carieră de succes?

O carieră de succes este rezultatul unei combinații între dedicare constantă, răbdare și capacitatea de a rămâne deschis la oportunități. Este important să existe și un set de calități native potrivite pentru domeniul ales, dar și capacitatea de a le valorifica inteligent. În același timp, cred că succesul are întotdeauna și o componentă de context.

Uneori este nevoie de norocul de a fi remarcat la momentul potrivit sau de a întâlni acea oportunitate care îți deschide drumul. Norocul, dacă vreți, poate fi numit și destin. De aceea cred că succesul nu este niciodată doar rezultatul voinței personale, ci al întâlnirii dintre voință, context și destin.

Care sunt perspectivele pentru compania pe care o conduceți, pentru industria IT și pentru regiunea Transilvania?

Industria IT traversează o perioadă interesantă, în care optimismul este însoțit de multă prudență. Există uneori percepția că sectorul IT este detașat de restul economiei, pentru că multe companii lucrează pentru piețe externe. În realitate însă suntem integrați în aceeași economie globală și resimțim aceleași fluctuații atunci când investițiile devin mai prudente sau când anumite industrii trec prin dificultăți. Chiar și în acest context, sectorul IT rămâne unul dintre pilonii economiei românești. Contribuția sa la PIB se menține în jurul valorii de aproximativ 6,9%, iar în termeni nominali industria continuă să crească. Cererea pentru servicii IT este alimentată de două direcții majore: presiunea reglementărilor, care obligă companiile să investească în cybersecurity și digitalizare, și evoluția naturală a companiilor care cresc și au nevoie de sisteme ERP moderne, platforme digitale și infrastructuri tehnologice robuste.

În acest context, Transilvania și în special Clujul au devenit unul dintre cele mai importante huburi tehnologice din regiune. Exemple precum centrul de dezvoltare BMW TechWorks arată clar potențialul pe care îl are această regiune și modul în care România contribuie la proiecte tehnologice globale. Pentru companiile din IT, inclusiv pentru NTT DATA România, aceste evoluții creează oportunități importante, dar și responsabilitatea de a continua investițiile în oameni, educație și inovație.

Ce sfat le-ați da femeilor care își doresc să ajungă „departe” în viață?

A ajunge „departe” în viață are uneori costuri ascunse mari, care îți pot schimba perspectiva inițială asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii realizat. Înțeleg foarte bine că bogăția, succesul profesional și accesul în cercurile personalităților influente sunt câștiguri atrăgătoare. Totuși, este important ca fiecare să realizeze, pe cat posibil înainte de a fi prea târziu, că viața personală, hobby-urile, sănătatea, relațiile de cuplu și prietenii sunt valori fără de care acel „departe în viață” despre care vorbim își pierde sensul. De aceea, sfatul meu ar fi ca fiecare femeie să aleagă un domeniu de care este cu adevărat atrasă, în care să poată contribui și să impresioneze prin ceea ce face. În același timp însă, este esențial să nu uite niciodată de principiul echilibrului în viață.

