A fost aprobat PUZ-ul Metroului din Cluj, proiect 2 miliarde de euro. Emil Boc: „Lucrările merg. Nu sunt oprite.”

Planul Urbanistic Zonal al Magistralei I de metrou Cluj a fost aprobat, marți, 23 decembrie 2025, de Consilieri locali ai municipiului Cluj-Napoca.

Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca au votat, marți 23, decembrie 2025, aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) a Metroului din Cluj.

Aprobarea PUZ-ului Metroului a trecut cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri.

În ședința de Consiliu local, Emil Boc a reamintit că Metroul din Cluj a ieșit din finanțarea prin Planul Național de Rederesare și Reziliență (PNRR)

„Guvernul României a decis, ca proiectele de infrastructură să fie transferate din PNRR. Deci, astăzi, Metroul din Cluj nu mai este în PNRR. Este în procedura pe care statul român le are cu Comisia Europeană de a trece pe fondurile de coeziune. Deci nu mai suntem legați de jalon PNRR”, a spus Emil Boc, în ședinta de consiliu local.

Primarul Emil Boc: „Clujenii să știe că lucrările merg la Metrou. Nu sunt oprite”

Întrebat în ședință despre existența unui termen de execuție pentru stații, acesta a răspuns: „Acesta se stabilește acum, în procesul de trecere pe coeziune. Punct cu punct, stație cu stație, cerințele sunt diferite pe fonduri de coeziune față de PNRR. Pentru asta am fost la Bruxelles de 1 Decembrie. E un proces care începe greu. Trebuie negociate multe lucruri”

Edilul a precizat că în luna februarie vom avea calendarul nou al fondurilor de coeziune.

„Important e să știe clujenii că lucrările (la Metrou - n. red.) merg. Nu sunt oprite. Sunt în derulare. Termenul maximal, 2031 nu a fost schimbat… lucrările sunt începute la stații. Ceea ce înseamnă pereții mulați, conform comunicatului antreprenorului.”, a mai precizat Emil Boc.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km și având 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață -60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de - 40,39 ha) și UAT Florești (in suprafață de - 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul Cartierului Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

