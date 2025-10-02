Cum se construiesc pereții mulați la puțul de lansare pentru TBM-uri la metroul din Cluj? Imagini spectaculoase din teren.

Lucrările la pereții mulați ai puțului de lansare a „cârtițelor” pentru săpăturile la tunelurile metroului din Cluj sunt în desfășurare. Cum avansează proiectul în teren?

Lucrările la construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri avansează în teren|Sursa: Gulermak - Magistrala I de metrou - Facebook

Pe șantierul puțului de lansare pentru TBM-uri din Florești (Cluj), pereții mulați sunt în plină execuție.

„De la trasarea terenului și excavarea cu bentonită, până la coborârea armăturii și betonarea finală – fiecare etapă reflectă responsabilitate, atenție la detalii și spirit de echipă”, transmite antreprenorul Gulermak.

Lucrările pe șantierul puțului de lansare la stația Teilor din Florești au debutat în august 2025.

Lucrările la construcția puțului de lansare pentru cele două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), structură subterană esențială de unde vor porni galeriile metroului din Cluj, avansează în teren.

Această etapă presupune lucrări de infrastructură subterană pentru primul proiect de metrou realizat într-un oraș din afara Capitalei.

Sursa: Gulermak - Magistrala I de metrou - Facebook

Potrivit imaginilor publicate de antreprenor, pentru fiecare panou de perete mulat trebuie respectați o serie de pași:

*Trasarea și pregătirea șantierului: pe teren se marchează poziția viitorilor pereți mulați și se instalează grinzile de ghidaj din beton, pentru a asigura aliniamentul corect al excavării

*Excavarea cu bentonită: Excavarea se realizează cu utilaje specializate, până la adâncimea proiectată, folosind suspensie din bentonită pentru stabilizarea pereților excavației

*Curățarea bazei săpăturii se realizează pentru a asigura o bună încastrare a betonului în sol

*Coborârea carcasei de armătură: Carcasa de armătură, preasamblată, este introdusă în excavație. Aceasta reprezintă scheletul de rezistență al panoului.

*Betonarea prin metoda tubului tremie (tremie pipe): Betonul este turnat de jos în sus prin tubul tremie. Pe măsură ce umple cavitatea, acesta înlocuiește suspensia de bentonită, care este împinsă la suprafață și recirculată.

Coborârea carcasei de armătură|Sursa: Gulermak - Magistrala I de metrou - Facebook

Pentru pereții mulați ai puțului de lansare pentru TBM-uri sunt necesare peste 20 de panouri.

După finalizarea puțului de lansare și a lucrărilor de consolidare, urmează asamblarea TBM-urilor în subteran, pentru săpăturile la galeriile subterane.

Săpăturile pentru metroul din Cluj se vor desfășura neîntrerupt, odată ce «cârtițele» vor fi montate pentru realizarea galeriilor de metrou. Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) – Alstom – Arcada.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km și având 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

