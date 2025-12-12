Alin Tișe, despre vizita ministrului Sănătății la Cluj: „Am aflat din presă. Un gest rușinos!”. Ce îi reproșează președintele Consiliului Județean Cluj lui Alexandru Rogobete?

Vizita neanunțată a ministrului Sănătății la Cluj a fost criticată dur de liberalul Alin Tișe. „Cred că nu are soluții pentru Spitalul Monobloc de Copii și vizitează doar obiectivele care îi convin”, spune președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe, despre vizita ministrului Sănătății la Cluj: „Am aflat din presă. Un gest rușinos!”.|Foto: monitorulcj.ro

Vizita ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), la Cluj, care nu a fost anunțată anterior, a fost criticată de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL).

Potrivit liberalului clujean, ministrul Sănătății nu are soluții pentru obiectivele importante așteptate de clujeni, precum Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan, obiective medicale ce nu au fost incluse în PNRR.

„Nu doar că a evitat spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean, nici n-am știut de vizita sa la Cluj. Am aflat dimineața din presă”, spune Alin Tișe.

Alin Tișe, despre vizita ministrului Sănătății la Cluj: „Am aflat din presă. Un gest rușinos!”. Ce îi reproșează președintele Consiliului Județean Cluj lui Alexandru Rogobete?

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află vineri, în județul Cluj, pentru o serie de vizite de lucru care includ Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, șantierul noului Centru de Patologie Neorovasculară și Neurochirurgie, dar și vizita amplasamentului Spitalului Regional de Urgență Cluj din Florești.

Agenda ministrului nu include însă niciunul din spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj. Mai mult, Alexandru Rogobete a evitat să se întâlnească cu președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

„Este rușinos și inadmisibil pentru un ministru care vine într-un județ și vizitează o investiție a Consiliului Județean Cluj – Centrul de Neurochirurgie, care este o clădire în care noi am investit mult, pe care noi am dat-o pentru acest obiectiv și care aparține județului.

Ministrul se duce să viziteze, fără să știm noi, ca proprietari: e ca și cum cineva vine la dumneavoastră în casă fără să știți.

Este o dovadă clară a faptului că unii oameni nu se pot desprinde de apucăturile trecutului și confundă un obiectiv atât de important pentru România cu persoanele.

De exemplu, Institutul de Transplant este un centru al României și noi ne batem să-l facem pentru români, pentru toți cei care au nevoie.

De asemenea, Spitalul Monobloc de Copii, il facem pentru copii, dintre care 40% sunt copii din alte județe. Deci este un spital al României”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pentru monitorulcj.ro

În contextul în care ministerul Sănătății nu s-a implicat în realizarea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj, Consiliul Județean ia în calcul fie o emisiune de obligațiuni, fie un credit de la Banca Europeană de Investiții pentru realizarea spitalului.

După cum spune Alin Tișe, ministrul Sănătății pare să nu aibă soluții pentru aceste investiții medicale majore, motiv pentru care vizita sa a inclus doar obiective prestabilite, care pot reprezenta o temă pentru o conferință de presă și cam atât.

„Cred că nu are soluții pentru aceste obiective și atunci ministrul face vizite doar în acele locuri pe care le-a ales și care îi convin, ca să poată anunța ulterior în conferință de presă câte lucruri realizează.

Însă, dincolo de persoane, m-aș bucura dacă vizita dânsului ar urgenta lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Cluj, un proiect care de un an stă pe loc. Poate măcar în ceea ce privește Spitalul de Urgență, vizita unui ministru, indiferent de nume, va duce la un nou ritm de lucrări”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: