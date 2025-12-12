DSP, reacție tardivă despre cazurile de lepră din Cluj: „S-au luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc”. Primele paciente cu simptome s-au prezentat la spital la finalul lunii noiembrie.

Direcția de Sănătăte Publică Cluj a reacționat, vineri, cu privire la cazurile de lepră din Cluj, după ce acestea au fost semnalate, joi, de Ministerul Sănătății pe pagina de Facebook. „S-au luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc”, transmite DSP Cluj.

DSP, reacție tardivă despre cazurile de lepră din Cluj: „S-au luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc”|Foto: freepik.com

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj a transmis, vineri, un comunicat de presă prin care informează că instituția a luat toate măsurile necesare în cazurile de lepră depistate în Cluj-Napoca.

Reacția întârziată a DSP Cluj vine după ce joi seara, ministerul Sănătății a publicat un mesaj pe pagina de Facebook în care informa cu privire la aparția în județul Cluj a primelor infectări.

În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981.

DSP, reacție tardivă despre cazurile de lepră din Cluj: „S-au luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc”. Primele paciente cu simptome s-au prezentat la spital la finalul lunii noiembrie.

Direcția de Sănătate Publică Cluj a transmis vineri că două femei din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticate cu lepră, au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase. De asemenea, alte două femei, angajate ale salonului, de asemenea din Asia, sunt suspecte că ar avea boala și sunt în evaluare.

„Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pe 26 noiembrie 2025”, arată DSP Cluj într-un comunicat.

După cum arată instituția, „în conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție”.

Totuși, în contextul în care transmiterea bolii necesită expunere prelungită, iar cazurile au fost depistate într-un salon de masaj, situația poate comporta un risc ridicat de transmitere.

Ce măsuri a luat DSP Cluj?

Pentru limitarea riscului epidemiologic, DSP Cluj anunță a extins ancheta epidemiologică.

Astfel, au fost luate o serie de măsuri, precum:

*suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice;

*dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate în cadrul salonului;

*verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală;

*intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate;

*programarea angajaților la control medical la medicul de medicina muncii;

*extinderea anchetei epidemiologice;

*intensificarea supravegherii epidemiologice;

*monitorizarea clinică a cazurilor și suspecților;

*extinderea testării contacților;

*evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini.

„Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”, transmite DSP Cluj.

Primele informații despre cazurile de lepră din Cluj au fost anunțate joi seara, printr-un mesaj publicat pe Facebook de Ministerul Sănătății.

La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

